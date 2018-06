FC Augsburg verpflichtet Felix Götze vom FC Bayern München

26/32

STURM - Robert Lewandowski: Erzielte insgesamt 41 Pflichtspieltore, stand in der Saisonschlussphase aufgrund von Wechselgerüchten und durchwachsenen Leistungen - v.a. in den Spielen gegen Real - in der Kritik. Bislang als Knipser unersetzbar. Note: 2.