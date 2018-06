FC Bayern News und Gerüchte: Robert Lewandowski erhält eigene Briefmarke

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Bei den Bayern erhält Robert Lewandowski eine eigene Briefmarke. Außerdem: Niklas Süle soll Jerome Boateng beerben, die Bayern-Amateure eröffnen die diesjährige Saison in der Regionalliga Bayern und Tom Starke lobt Manuel Neuers Fitnesszustand. Hier gibt's alles News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erhält eigene Briefmarke

Robert Lewandowski ist in seiner Heimat Polen eine Briefmarke gewidmet worden. Die Marke mit dem Gesicht des Polen ist am Eröffnungstag der Weltmeisterschaft in Russland präsentiert worden.

Neben seinem Gesicht ziert die Briefmarke der Slogan RL9 (seine Initialen und seine Rückennummer). Fünf Millionen Exemplare wurde von den sechs Zlory teuren Briefmarke (umgerechnet 1,40 Euro) produziert.

FC-Bayern-Gerüchte: Süle soll Boateng-Erbe werden

Jerome Boateng könnte den FC Bayern bei einem guten Angebot verlassen, das gab Karl-Heinz Rummenigge bekannt.

Die Bild berichtet nun, dass für diesen Fall Niklas Süle seine Position einnehmen könnte. Demnach vertraut der FC Bayern dem 22-Jährigen inzwischen genug, um mit ihm als Stammspieler neben Mats Hummels in die Saison zu gehen. Deshalb würde der FC Bayern auch nicht nach einem Ersatz suchen.

Süle war vor einem Jahr von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet worden.

© getty

Die bisherigen Karrierestationen von Jerome Boateng

Zeitraum Mannschaft 2005-07 Hertha BSC II 2006-07 Hertha BSC 2007-10 Hamburger SV 2010-11 Manchester City seit 2011 FC Bayern München

Bayern-News: Amateure starten am 12. Juli

Die Amateure des FC Bayern bestreiten den diesjährigen Saisonauftakt der Regionalliga Bayern. Am 12. Juni gastiert der Amateurverein des deutschen Rekordmeisters beim VfB Eichstätt, Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Sport1 übertragt die erste Begegnung der neuen Saison live.

Ihren Heimspielauftakt feiert die Elf von Neu-Trainer Holger Seitz am 17. Juli im Stadion an der Grünwalder Straße gegen den FV Illertissen.

Die zweite Saisonhälfte startet für die Münchener mit einem Heimspiel am 1. März gegen den SV Schaldingen-Heining. Saisonabschluss ist für den FCB am 18. Mai bei Wacker Burghauen.

© getty

FC Bayern: Ex-Torwart Starke lobt Manuel Neuers Fitnesszustand

Tom Starke kennt Manuel Neuer aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern sehr gut. Starke zufolge spricht nichts gegen einen erfolgreichen WM-Auftritt Neuers.

"Manuel hat hinter verschlossenen Türen sehr intensiv gearbeitet. So fit wie jetzt habe ich ihn noch nie gesehen", sagte Starke im Interview mit Amazon Music. "Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, an Manu als Nummer 1 bei der WM zu zweifeln. Bis zum ersten WM-Spiel hat er jetzt schon ein paar Wochen trainiert und schon wieder gespielt."

© getty

Manuel Neuers Statistiken für das DFB-Team