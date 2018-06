FC Bayern - News und Gerüchte: Thiago für 70 Millionen Euro zu haben?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Schweden -

Bayerns Thiago ist wohl für eine Ablöse von 70 Millionen Euro zu haben, der FC Barcelona gilt weiter als möglicher Abnehmer. Jerome Boateng könnte es erneut auf die Insel ziehen und auch Corentin Tolisso liebäugelt angeblich mit einem Wechsel in die Premier League. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FCB: Darf Thiago für 70 Millionen Euro gehen?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Bayerns Mittelfeldspieler Thiago zum FC Barcelona halten sich hartnäckig. Die spanische Marca wirft jetzt auch einen Preis für die Rückkehr des spanischen Nationalspielers in den Ring. Für 70 Millionen Euro soll Thiago zu haben sein. Thiago war 2013 für 25 Millionen Euro von Barca nach München gewechselt, er war Pep Guardiolas Wunschspieler.

Thiago hat beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2021, aber Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte vor kurzem einen Verkauf des 27-Jährigen nicht ausgeschlossen. "Wir planen weiter mit ihm. Wobei ich sagen muss, dass wir sehr viele Mittelfeldspieler im Kader habe", sagte Rummenigge.

Der Mundo Deportivo hatte Thiago auf die Frage nach den Wechselgerüchten kürzlich gesagt: "Wir werden sehen. Ich habe letztes Jahr mit Bayern verlängert, aber es ist sehr kompliziert. Fußball ist sehr schwierig."

© getty

FC Bayern: Jerome Boateng auf dem Weg zu Manchester United?

Ein Wechsel von Bayerns Jerome Boateng zu Manchester United nimmt immer konkretere Formen an. Nach einem Bericht der englischen Sun ist Jose Mourinho scharf auf eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Der Portugiese will diesen Sommer in neues Personal investieren, um die Red Devils wieder näher an Stadtrivalen Manchester City heranzuzubringen.

Der Mirror berichtete währenddessen, dass Manchester United in Sachen Boateng-Verpflichtung die Oberhand gegenüber dem Konkurrenten Real Madrid habe und beruft sich dabei auf Berichte aus Spanien.

© getty

FCB: Strebt Corentin Tolisso einen Wechsel zum FC Liverpool an?

Bayerns Rekordtransfer Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro Ablöse) träumt angeblich von einem Wechsel zum FC Liverpool. Das verriet ein enger Vertrauter des Franzosen Calicio Insider: "Tolisso möchte in die Premier League und sein Traum ist Liverpool."

Im Dezember 2017 führte Onze Mondial ein Interview mit Tolisso, in dem er von England schwärmte. "Die Bundesliga ist eine sehr gute Liga, aber die Premier League ist die beste. Dort gibt es mehr Spektakel und mehr Kampf", sagte der 23-Jährige.

Auf die Frage nach seinem Vorbild nannte Tolisso Liverpool-Legende Steven Gerrard. "Ich mag die Pässe durch zwei Verteidiger hindurch, die langen Pässe hinter die Abwehr, die Pässe die Gerrard spielte."

© getty

Corentin Tolissos Leistungsdaten für den FC Bayern 2017/18