FCB: News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um den FC Bayern und Arjen Robben

Arjen Robben ist nicht gänzlich zufrieden mit den Münchner Plänen bezüglich der Gespräche zu seiner möglichen Vertragsverlängerung. Hier findet ihr alle News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um den FC Bayern München.

Robben über Vertragsgespräche: "Hätte es mir anders gewünscht"

Arjen Robbens persönliche Situation bei den Münchnern mit den nach wie vor ausstehenden Gesprächen über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ist in den Augen des Niederländers alles andere als optimal.

"Ich hätte es mir anders gewünscht", erklärte Robben gegenüber der Bild. Dennoch müsse er aber damit umgehen und versuche "meine Energie komplett in den Fußball zu stecken".

Das Verhältnis zu den Münchner Verantwortlichen habe durch die ausstehenden Gespräche aber nicht gelitten, wie Robben betont: "Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass mein Verhältnis mit den Verantwortlichen sehr gut ist - das ist im Moment so und das wird so bleiben."

Arjen Robbens Leistungsdaten beim FC Bayern

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Bundesliga 187 94 62 Champions League 63 23 18 DFB-Pokal 29 16 15 DFL-Supercup 3 3 1 UEFA Supercup 1 / /

Franck Ribery vor ablösefreiem Abgang?

Genauso wie Arjen Robben ist auch die sportliche Zukunft von Franck Ribery noch nicht geklärt. Laut einem Bericht des kicker sollen dem Franzosen bereits zwei Anfragen für einen ablösefreien Wechsel vorliegen.

© getty

Sowohl bei Ribery als auch bei Robben sollen die für Mitte April terminierten Gespräche Aufschluss über die Zukunft der beiden Altstars geben.

Bayern vor Champions-League-Duell in Sevilla

Für die Münchner steht heute Abend das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League an. Beide Teams stehen sich zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber, der FC Bayern geht als klarer Favorit in die Partie. Dennoch warnen die Münchner einhellig davor, den Kontrahenten zu unterschätzen.

"Das wird eine große Herausforderung, aber der FC Bayern kennt solche Spiele zur Genüge", sagte Jupp Heynckes auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Ab 20.45 Uhr könnt ihr das Spiel hier im Liveticker verfolgen.