Champions League, Viertelfinale: Alle Infos zum Hinspiel des FC Bayern beim FC Sevilla

Im Viertelfinale der Champions League trifft der deutsche Rekordmeister FC Bayern München auf den spanischen Klub FC Sevilla. SPOX informiert Euch darüber, wo Ihr das Spiel live sehen oder im LIVETICKER verfolgen könnt.

Auch bei der Auslosung zum Viertelfinale hatte der FC Bayern Losglück. Große Gegner wie der FC Barcelona oder Real Madrid blieben den Münchern erspart.

Stattdessen bekommt es der Rekordmeister mit dem dritten spanischen Klub zu tun: Dem FC Sevilla. Dass man die Blanquirrojos nicht unterschätzen darf, wissen die Münchner. Schließlich schaltete Sevilla im Achtelfinale Manchester United aus.

In der Gruppenphase belegten die Spanier hinter dem FC Liverpool, dem sie zwei Remis abringen konnten, Platz zwei der Tabelle. Damit setzten sie sich gegen Spartak Moskau und NK Maribor durch. Mit neun Punkten qualifizierte sich Sevilla für das Achtelfinale. Lediglich eine 1:5-Klatsche in Moskau trübte die gute Bilanz nach den ersten sechs Spielen.

Wann spielt der FC Bayern in Sevilla?

Datum Dienstag, 3. April 2018 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Wo kann ich Sevilla gegen Bayern live sehen?

TV-Übertragung Livestream ZDF, Sky zdf.de, SkyGo

Sowohl das Hinspiel, als auch das Rückspiel wird im Free-TV im ZDF übertragen. Ihr könnt das Spiel aber auch im LIVETICKER auf SPOX verfolgen.

Sevilla: Wer sind die Schlüsselspieler?

In der vergangenen Saison zeichnete sich der FC Sevilla durch eine starke Offensive aus. In dieser Spielzeit zeigen sich die Angreifer der Spanier jedoch nicht sehr torhungrig. In 29 Liga-Spielen erzielte Sevilla erst 37 Treffer. Unter den ersten neun Mannschaften in La Liga ist das die geringste Torausbeute.

Die besten Torschützen sind dabei Neuzugang Luis Muriel (kam von Sampdoria Genua), Rechtsaußen Pablo Sarabia und Wissam Ben Yedder mit jeweils sechs Treffern. Doch gerade vor dem Franzosen müssen sich die Beyern in Acht nehmen, denn im Europapokal hat er eine beeindruckende Quote: Acht Tore in sieben Spielen. Der 27-jährige Ben Yedder erzielte als Joker unter anderem beide Tore im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester United.

In der Abwehr machen zwei ehemalige Bundesliga-Spieler auf sich aufmerksam. Innenverteidiger Simon Kjaer stand von 2010 bis 2013 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. In dieser Zeit verliehen ihn die Wölfe allerdings für ein Jahr zu AS Rom.

Im gleichen Zeitraum war Linksverteidiger Sergio Escudero beim FC Schalke 04 aktiv. Auch er hatte eine einjährige Unterbrechung. Der FC Getafe lieh den Spanier für eine Saison aus und verpflichtete ihn anschließend prompt.

Vorschau auf Sevilla - FC Bayern

Der FC Sevilla ist das einzige Team unter allen Viertelfinalisten, gegen das der FC Bayern noch nie im Europapokal antrat.

Nach drei Teilnahmen in der Champions League in Folge muss sich der FC Sevilla in der kommenden Saison wohl mit der Europa League begnügen. Nur ein Gewinn der Königsklasse könnte für eine erneute Saison unter den besten Europas sorgen. In der Liga sind es schon 14 Punkte Rückstand auf die begehrten Plätze.

Klammert man die Qualifikationsrunden aus, so konnten die Spanier drei von vier K.o.-Duellen gegen deutsche Teams gewinnen. Davon allerdings alle in der Europa League (bzw. UEFA-Cup).

Bayerns Weg ins Viertelfinale