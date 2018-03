David Alaba vom FC Bayern München: "Ich werde immer ein Kind sein"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

David Alaba vom FC Bayern hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Der Linksverteidiger sprach außerdem über seine Entwicklung auf und abseits des Rasens.

"Ich werde immer ein Kind sein. Innerlich. Aber ich glaube schon, dass ich reifer geworden bin und Dinge auch etwas anders sehe als noch vor ein paar Jahren", sagte Alaba dem Kurier: "Talent bin ich keins mehr, das ist mir bewusst. Aber der älteste Spieler bin ich auch nicht. Ich bin in einem Alter, in dem ich schon viele Erfahrungen sammeln durfte und wo ich jetzt in meiner Karriere den nächsten Schritt machen möchte."

Für den 25-Jährigen bedeutet dies, gerade auch beim FC Bayern den nächsten Schritt zu machen. Er wolle in eine Führungsrolle wachsen und Verantwortung übernehmen, erklärte der Österreicher: "Ich denke, dass es auch der Verein von mir erwartet, dass ich in eine Führungsrolle schlüpfe."

Kurzfristig geht es Alaba allerdings erst einmal darum, wieder richtig in Form zu kommen. "Ich bewege mich wieder zu meinen 100 Prozent, auch weil ich mich von meinen Verletzungen erholt habe", so der gebürtige Wiener: "Da war eine Muskelverletzung und der Bänderriss im Sprunggelenk, nachdem ich sehr schnell wieder auf dem Platz gestanden bin und vielleicht auch ein bisschen zu früh wieder begonnen habe, zu spielen."

Verlässt David Alaba 2021 den FC Bayern?

Außerdem warf Alaba einen Blick in die Zukunft. Er steht in München noch bis 2021 unter Vertrag und weiß nicht, wie es weitergehen wird. Bleibt er darüber hinaus beim deutschen Rekordmeister, oder wechselt er ins Ausland?

"Dass diese Entscheidung auf mich zukommen wird, ist mir bewusst. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl hier, kann mir aber auch vorstellen, einen anderen Weg zu gehen, den nächsten Schritt zu machen oder mir eine neue Herausforderung zu suchen. Aber diese Entscheidung lasse ich noch offen", sagte Alaba.