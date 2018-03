FCB-News: Personal-Meldungen und Gerüchte zum FC Bayern München

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille A-League FC Sydney -

Brisbane Championship Wolverhampton -

Burton Albion 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Primera División FC Barcelona -

Athletic Bilbao Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Real Madrid -

Girona Ligue 1 Marseille -

Lyon

Nach dem Sieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg hat sich Joshua Kimmich zu seiner Vertragssituation geäußert. Außerdem spricht David Alaba über seine Zukunft. Hier verpasst ihr keine wichtige wichtigen News und Gerüchte rund um die Bayern.

FC Bayern auf der Suche nach Rechtsverteidiger

Die Bayern wollen ihren Kader aufrüsten und sind angeblich an zwei Rechtsverteidigern interessiert. Das berichtet der kicker. Demnach wird Rafinha, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, die Bayern am Ende der Saison verlassen.

Als Ersatz sollen Fabricio Bustos und Diogo Dalot in Frage kommen. Der 21-jährige Bustos besitzt beim argentinischen Klub Indebendiente noch bis 2019 einen Vertrag.

Dalot ist erst 18 Jahre alt und ist bis 2019 an den FC Porto gebunden.

Kimmich vor Vertragsverlängerung

Während Rafinha die Bayern wohl verlassen wird, soll Joshua Kimmich beim FCB sein Arbeitspapier vorzeitig verlängern. Wie der kicker vermeldet, soll der neue Vertrag bis 2022 oder 2023 laufen. Der 23-Jährige soll den Vertrag demnächst unterschreiben.

© getty

Kimmichs Statistiken in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 21 1 8 Champions League 7 2 3 DFB-Pokal 4 1 -

Alaba: "Ich möchte den nächsten Schritt gehen"

David Alaba kam in der laufenden Bundesliga-Saison in 19 Partien zum Einsatz und war dabei an zwei Toren beteiligt. Der Linksverteidiger hat sich in einem Interview mit dem Kurier zu seiner Situation geäußert. "Ich bin in einem Alter, in dem ich schon viele Erfahrungen sammeln durfte und wo ich jetzt in meiner Karriere den nächsten Schritt machen möchte."

Da der 25-Jährige einen Vertrag bis 2021 besitzt, macht er sich noch keine Gedanken um seine Zukunft. "Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl hier, kann mir aber auch vorstellen, einen anderen Weg zu gehen, den nächsten Schritt zu machen oder mir eine neue Herausforderung zu suchen. Aber diese Entscheidung lasse ich noch offen", sagte Alaba.

© getty

Thomas Müller marschiert im Ranking

Gegen den SC Freiburg erzwang Thomas Müller nicht nur das Eigentor zur Bayern-Führung und bereitete das 3:0 durch Sandro Wagner vor, sondern erzielte das 4:0 auch noch selbst. Mit diesem Treffer hat Müller nun 102 Bundesliga-Tore für die Bayern erzielt und schließt damit zu Dieter Hoeneß auf.

© getty

Bayerns ewige Torschützenliste

Spieler Bundesliga-Tore Gerd Müller 365 Karl-Heinz Rummenigge 162 Roland Wohlfarth 119 Thomas Müller 102 Dieter Hoeneß 102

FCB: Die letzten Bayern-Texte auf SPOX