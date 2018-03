Einsatz gegen RB Leipzig? Jupp Heynckes nominiert FC-Bayern-Talent Meritan Shabani

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live Leganes -

Der FC Bayern München gibt einem seiner Nachwuchsspieler die rare Gelegenheit auf einen Einsatz bei der Profimannschaft. Mit Meritan Shabani hat Jupp Heynckes einen U19-Spieler für das Spiel gegen RB Leipzig nominiert.

Wenn der FC Bayern am Sonntagnachmittag (18 Uhr im LIVETICKER) in der Red Bull Arena den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung machen will, könnte es sein, dass ein unbekanntes Gesicht Bundesliga-Luft schnuppern darf. Mit dem jungen Meritan Shabani hat Trainer Jupp Heynckes einen jungen Mittelfeldspieler nominiert.

Der 19-Jährige hat in der laufenden A-Junioren-Bundesligasaison in 13 Einsätzen sechs Tore erzielt und fünf Assists gesammelt. In sechs UEFA-Youth-League-Einsätzen kam er darüber hinaus auf einen weiteren Treffer.

Shabani Teil eines hoffnungsvollen Jahrgangs

Der offensive Mittelfeldspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf der Außenbahn zum Einsatz kommen kann, war Teil des A-Junioren-Kaders, der den FC Bayern im letztjährigen Bundesligafinale gegen Borussia Dortmund vertreten hat.

Shabani wäre damit der erste Spieler des Jahrgangs 1999, der im Profiteam des FC Bayern zum Einsatz kommt. In der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters ist Shabani bisher zweimal eingewechselt worden.

Weitere Feldspieler, denen aus der Jugendmannschaft des FC Bayern Chancen auf einen Karrieresprung zugeschrieben werden, sind Timothy Tillmann, Frank Evina, Manuel Wintzheimer, Oliver Batista Meier und Adrian Fein.

FC Bayern: Die jüngsten Spieler bei ihrem Profidebüt

Spieler Datum Heimmannschaft Auswärtsteam Ergebnis Alter Mats Hummels 02.08.2006 FC Bayern Schalke 04 4:1 17 Jahre, 7 Monate, 17 Tage David Alaba 10.02.2010 FC Bayern Spvgg Greuther Fürth 6:2 17 Jahre, 7 Monate, 17 Tage Pierre-Emile Höjbjerg 13.04.2013 FC Bayern 1. FC Nürnberg 4:0 17 Jahre, 8 Monate, 8 Tage Toni Kroos 26.09.2007 FC Bayern Energie Cottbus 5:0 17 Jahre, 8 Monate, 22 Tage Gianluca Gaudino 13.08.2014 Borussia Dortmund FC Bayern 2:0 17 Jahre, 9 Monate, 2 Tage

FC Bayern in Leipzig ohne Robben

Shabani wechselte 2006 in die Jugendabteilung des FC Bayern. In der Startformation wird er aller Voraussicht nach nicht stehen. Die Chancen auf einen Einsatz erhöht aber der Ausfall von Arjen Robben. Der Niederländer verpasste bereits das Champions-League-Spiel bei Besiktas aufgrund von Wadenproblemen.

James Rodriguez wird hingegen wieder mit von der Partie sein. Der Kolumbianer feierte in der Türkei nach einer Wadenverhärtung sein Comeback.

Die Bayern könnten sich mit einem Sieg in Leipzig die Chance sichern, am kommenden Spieltag im heimischen Stadion die Meisterschaft zu feiern. Der Rekordmeister tritt nach der Länderspielpause gegen Borussia Dortmund an.

