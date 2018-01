FCB-News und Gerüchte: Alle wichtigen Meldungen rund um den FC Bayern

Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? PDC Unibet Masters Fr 26.01. Rockt Mensur Suljovic die 16 besten der Welt? Coupe de France Live PSG -

Guingamp Serie A Live Lazio -

Udinese Copa del Rey Live Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Serie A SPAL -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolves -

Sheff Utd Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga

Neuzugang Sandro Wagner sieht seine durch seinen Wechsel zum FC Bayern eine größere Chance auf die Teilnahme an der WM. Julian Brandt wird derweil wohl im Sommer nicht nach München wechseln. SPOX verschafft euch einen Überblick über die Transfer-Aktivitäten und die personelle Lage beim Rekordmeister.

Sandro Wagner sieht bessere Chancen auf WM-Teilnahme

Trotz seines vermeintlichen Reservisten-Status sieht Sandro Wagner seine WM-Teilnahme durch den Wechsel zum FC Bayern nicht geschmälert. "Meine Chancen, bei der WM dabei zu sein, sind nun viel besser, da ich beim besten deutschen Verein spiele", erklärt der Stürmer im Interview mit der Sportbild. Der 30-jährige begründet dies mit dem "Wahnsinns-Niveau", welches im Training der Münchner herrsche.

Auch der Bundestrainer habe ihm bereits persönlich zugesichert, "dass es kein Problem ist, wenn ich mal zwei, drei Wochen nicht spiele." Löw habe Wagner persönlich zugesichert, dass auf jeden Fall ein großgewachsener Stürmer Aufnahme in den WM-Kader finde.

Julian Brandts Vater deutet Verbleib in Leverkusen an

Als Neuzugang für die kommende Saison war Leverkusens Julian Brandt bei den Münchnern im Gespräch. Für die kommende Transferperiode soll der Offensivspieler eine Ausstiegsklausel in Höhe von 12,5 Millionen in seinem bis 2019 laufenden Vertrag besitzen.

Gegenüber der Sportbild deutete der Vater des deutschen Nationalspielers nun einen Verbleib bei der Werkself über das Saisonenede hinaus an. Das Ziel seines Sohnes sei es in der kommenden Saison mit Leverkusen wieder international zu spielen, er fühle sich der Werkself nicht entwachsen.

Brandts Bundesliga-Statistiken bei Leverkusen

Saison Einsätze Tore Assists 2013/14 12 2 3 2014/15 25 4 2 2015/16 29 9 5 2016/17 32 3 11 2017/18 19 4 4

Steht Gnabry-Rückkehr im Sommer fest?

Serge Gnabry ist aktuell vom deutschen Rekordmeister an die TSG Hoffenheim verliehen. Nach einem Bericht der Sportbild soll der Nationalspieler Präsident Uli Hoeneß bereits letzten Sommer versprochen haben, nach einem Jahr wieder zum FC Bayern zurückzukehren.

Bislang herrscht noch Unklarheit darüber, ob Gnabry bereits die nächste Saison in München bestreitet, oder ob er noch eine Saison im Kraichgau verweilt.

Joachim Löw und Niklas Süle kritisieren Umgang mit Leon Goretzka

Bundestrainer Joachim Löw hat alle Berteiligten im Umgang mit dem Wechsel von Leon Goretzka zu den Bayern um Nachsicht gebeten. "Die Entscheidung, zu Bayern München zu wechseln, rief natürlich nicht überall große Sympathien hervor. Aber es war seine Entscheidung, eine Entscheidung aus Überzeugung", sagte Löw am Mittwoch am Rande der Nations-League-Auslosung in Lausanne.

Auch Goretzkas zukünftiger Teamkollege Nikals Süle kritisierte in einem Interview die Art und Weise, wie mit Goretzka umgegangen wird. "Leon ist ein absoluter Führungsspieler, der sich dazu bekannt hat, bis zum Sommer alles für Schalke zu geben", sagte Süle. Die Verantwortlichen von Schalke kündigten an, Goretzka gar jegliche Einsätze in der Rückrunde zu verwehren. Süle findet dies "eine schwache Geste, vor allem nach seinen Verdiensten, die er auf Schalke gemacht hat."

Marco Friedl vor Leihe zu Werder Bremen

Der Linksverteidiger Friedl könnte laut Informationen von Transfermarkt und der Bild vom FC Bayern an Werder Bremen verliehen werden. Werder hat das Interesse bestätigt und nimmt nun persönliche Gespräche mit dem Österreicher auf.

Friedl ist bei den Bayern hinter David Alaba und Juan Bernat zur Zeit nur dritter Linksverteidiger. Doch auch in Bremen gibt es mit Ludwig Augustinsson und Robert Bauer zwei gestandene Spieler auf der Friedl-Position, weshalb spekuliert wird, ob der 19-Jährige für Werders Innenverteidigung vorgesehen wäre.