Bayern zu Gast im Paradies

Bayern München plagen vor dem wichtigen Champions-League-Gruppenspiel bei Celtic Glasgow erhebliche Probleme in der Offensive. Der Ausfall von Robert Lewandowski wiegt schwer.

Den Platz von Robert Lewandowski auf dem Sonderflug LH2570 nach Schottland nahm Manuel Wintzheimer ein. Ausgerechnet vor dem wichtigen Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) bei Celtic Glasgow hat der deutsche Rekordmeister Bayern München, der mit einem Sieg schon frühzeitig das Achtelfinale erreicht hat, den Sturm-Notstand ausrufen müssen.

Nach dem Ausfall seines angeschlagenen Torjägers, der wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel fehlt, ist Trainer Jupp Heynckes im legendären Celtic Park zu Experimenten gezwungen.

Der 72-Jährige lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. "Ich werde eine Lösung finden. Man kann 4-4-2 spielen mit Arjen Robben und Kingsley Coman vorne oder man kann beide auf den Flügel stellen und einen Mittelfeldspieler als hängenden Stürmer bringen", sagte der Coach.

Neben Lewandowski stehen auch Thomas Müller und Franck Ribery weiterhin nicht zu Verfügung. Der erst 18 Jahre alte Wintzheimer aus dem U19-Team ist deshalb der einzige echte Angreifer im Kader der Münchner, nachdem Regionalliga-Angreifer Kwasi Wriedt für die Königsklasse nicht gemeldet ist.

Rummenigge: Haben "keine Baustellen"

Wintzheimer spielt in Heynckes' Überlegungen aber keine Rolle: "Das ist eigentlich keine Möglichkeit, ich kenne ihn nicht so gut."

Auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wollte die Probleme vor dem Abflug auf die Insel am Montagmittag nicht überbewerten. Als Tabellenführer habe man "keine Baustellen".

Zumal er seinem erfahrenen Coach vertraut. "Der Trainer lässt sich immer wieder Dinge einfallen, die am Ende des Tages erfolgreich sind", sagte Rummenigge.

Lewandowski gegen Dortmund wohl dabei

Vielleicht blieb der Bayern-Boss auch deshalb so gelassen, weil Lewandowski schon am Samstag im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund wieder dabei sein soll. "Der Trainer will nichts riskieren. Er hat schon das Spiel am Samstag im Hinterkopf, das für uns sehr wichtig ist. Da wird Robert auf dem Platz stehen", sagte Rummenigge. Die Pause in Glasgow sei "eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn wir gegen Real Madrid gespielt hätten, wäre er mitgefahren."

Dies relativierte Heynckes allerdings. Aus seiner Sicht wäre ein Einsatz Lewandowskis in Glasgow "unsinnig. Es wäre viel zu früh, viel zu risikoreich. Er würde sich eine Muskelverletzung zuziehen", sagte der Triple-Coach, der die "bestmögliche Mannschaft" aufbieten will. Das Top-Spiel beim BVB habe "keinen Einfluss" auf seine Entscheidung.

Der Ausfall des Polen zeigt dennoch, wie dünn die Spielerdecke der Bayern im vorderen Bereich ist. "Eigentlich Wahnsinn, dass wir nur einen Stürmer haben", klagte Jerome Boateng bereits am Samstag nach dem 2:0 gegen Leipzig. Die Situation sei "besorgniserregend".

Top-11 des 10. Spieltags: Die Spitzenreiter-Stürzer und Jupps Riesen © getty 1/13 Beinahe alleine haben zwei Hannoveraner Offensivspieler am 10. Spieltag den Spitzenreiter aus Dortmund gestürzt. Logisch, dass sie sich in der Top-11 wiederfinden. Dort treffen sie auf neue Tabellenführer und einen Gladbacher Zauberfuß © getty 2/13 TOR - Marwin Hitz (FC Augsburg): Zeigte einmal mehr eine souveräne Leistung gegen Werder. Hatte seinen Strafraum im Griff und war da, wenn er gefordert wurde (drei Paraden) © getty 3/13 ABWEHR - Benjamin Pavard (VfB Stuttgart): Sammelte überragende 153 Ballaktionen, fing drei Bälle ab (Topwert), brachte 92 Prozent seiner 144 (!) Pässe an den Mann und traf per Kopf zum 2:0 für den VfB © getty 4/13 Sven Bender (Bayer Leverkusen): Der absolute Leader beim Derbysieg. Defensiv eine Bank (73 Prozent Zweikämpfe), dazu mit einer überragenden Passquote (92,5 Prozent) und dem Siegtreffer © getty 5/13 Philipp Max (FC Augsburg): Wieder einmal ein starker Auftritt. Viel ins Spiel eingebunden (59 Ballaktionen), gab drei Torschussvorlagen, darunter der Assist vor dem Führungstor © getty 6/13 MITTELFELD - Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen): Das Metronom im Leverkusener Mittelfeld. 112 Ballaktionen und 98 Pässe. Stellte viele Räume zu und hatte mit neun die meisten Ballgewinne © getty 7/13 Javi Martinez (FC Bayern München): Die Instanz im defensiven Mittelfeld. Gewann die wichtigen Zweikämpfe und spielte einen perfekten Pass vor dem 2:0 auf Lewandowski © getty 8/13 Leon Bailey (Bayer Leverkusen): Offensiv extrem auffällig: Bereitete die meisten Torschüsse vor (vier) und gab die meisten aufs Tor ab (zwei) - einer davon war zum Ausgleich drin © getty 9/13 Felix Klaus (Hannover 96): Ein Garant für den 96-Sieg gegen den BVB. Holte den Strafstoß vor dem 1:0 heraus, gab den vorletzten Pass beim 2:1 und erzielte das 3:2 per direktem Freistoß © getty 10/13 James Rodriguez (FC Bayern München): Forderte auf der linken Halbposition viele Bälle und hatte zur Halbzeit die meisten Ballaktionen (49). Hatte mehrere gute Abschlussmöglichkeiten, erzielte das 1:0 und bereitete u.a. auch Lewandowskis Kopfballchance vor © getty 11/13 Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach): Zeigte bei seinem Startelf-Debüt, was für ein feiner Fußballer er ist. Zunächst bei einem Kunstschuss mit Pfostenpech, später aber mit zwei Assists - der vor Ginters Tor nach einem überragenden Solo © getty 12/13 Ihlas Bebou (Hannover 96): Schnell, trickreich, gut in der Ballverarbeitung, guter Abschluss - und mit zwei Toren gegen den BVB. Viel besser geht es für einen Stürmer nicht © spox 13/13 So sieht sie aus, die Top-11 des 10. Spieltags

Salihamidzic: "Wir schauen uns um"

Bewusst hatten sich die Bayern vor der Saison gegen einen Backup für Lewandowski entschieden. Man habe ja noch Müller, außerdem sei Lewandowski so gut wie nie verletzt, hieß es. Inzwischen hat ein Umdenken eingesetzt.

"Wir schauen uns um", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Auch Rummenigge kündigte an, dass sich der FC Bayern bei einem passenden Namen mit dem Thema befassen wird.

Zumal auch Lewandowski selbst schon Alarm schlägt. "Es wäre gut, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe bekommen könnte", sagte der 29-Jährige. Kein Spieler könne "die ganze Saison 90 Minuten spielen. Diese Saison ist wirklich schwer."

Der Muskel streikte gegen Leipzig

Gegen Leipzig streikte nun der Muskel. Ein Krampf, wie der Pole betonte. James, Robben, Thiago oder Arturo Vidal hatten sich danach abwechselnd in der Spitze versucht - allerdings ohne Erfolg.

Nach fünf Siegen unter Heynckes wollen die Münchner aber so oder so auf Kurs bleiben. "Es wäre schön, wenn wir die drei Punkte holen, dann wären wir schon für das Achtelfinale qualifiziert", sagte Rummenigge, der sich auf die "außergewöhnliche Atmosphäre" im Celtic Park freut.

"Welcome to Paradise" begrüßt Celtic die Fans auf der offiziellen Website, für den FC Bayern soll das 60.000 Zuschauer fassende Stadion aber zur Hölle werden.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Glasgow: Gordon - Lustig, Boyata, Bitton, Tierney - Brown, Armstrong - Forrest, Rogic, Sinclair - Dembele. - Trainer: Rodgers

München: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Rudy, Martinez - Robben, Thiago, Coman - James. - Trainer: Heynckes

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)