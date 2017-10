Nouri geschasst - Kohfeldt soll's richten

Serie A Hellas Verona -

Ganze drei Tore in zehn Spielen ohne Sieg, vorletzter Tabellenplatz - Trainer Alexander Nouri muss bei Werder Bremen gehen. Die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Freitagabend (20.30 Uhr, im LIVETICKER) übernimmt Werders U23-Trainer Florian Kohfeldt.

Als sich um 9.55 Uhr die Tore des Weserstadions hinter Alexander Nouri und seinem schwarzen Dienstwagen schlossen, war die Uhr für den 38-Jährigen bei Werder Bremen abgelaufen. Nach ganzen drei Toren in zehn Spielen ohne Sieg, dem vorletzten Tabellenplatz und einer deprimierenden 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den FC Augsburg war die Geduld mit dem erfolglosen Jungtrainer bei der Vereinsführung am Ende.

Da es aber auch seit dem Amtsantritt Nouris im Oktober 2016 sportlich deutlich bessere Tage unter Nouri gegeben hatte, schickte Geschäftsführer Frank Baumann dem Coach zumindest ein paar warme Worte hinterher: "Alexander bringt alles mit, was einen erfolgreichen Trainer ausmacht. Ich bin sicher, dass er seinen Weg erfolgreich an anderer Stelle fortsetzen wird." Nach einer Erfolgsserie im Frühjahr hätten sich die Bremer fast für die Europa League qualifiziert.

Via Facebook kündigte Nouri eine Auszeit an und bedankte sich für die Zeit bei seinem langjährigen Arbeitgeber: "In Bremen hat alles begonnen, und ich werde die vielen schönen Tage nicht vergessen. Ein Teil von mir wird immer grün-weiß bleiben."

Posted by SPOX.com

Für vorerst ein Spiel rückt nun Florian Kohfeldt in die erste Reihe vor und wird bei der Auswärtspartie am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) bei Eintracht Frankfurt zusammen mit Ex-Nationalspieler Tim Borowski als Assistent auf der Bank sitzen.

SV Werder: Dauerlösung mit U23-Coach Kohfeldt?

Der 35-Jährige war schon Co-Trainer unter Nouris Vorgänger Viktor Skripnik und betreute seit einem Jahr Werders U23 in der 3. Liga. Nach SID-Informationen wird eine Dauerlösung mit Kohfeldt beim SV Werder durchaus favorisiert, er gilt klubintern als ausgewiesener Taktik-Fachmann.

"Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kohfeldt dauerhaft bleibt. Wir trauen ihm zu, kurzfristig einen Impuls zu setzen", betonte Baumann. Genau dies aber war bei Nouri nicht mehr der Fall: "Wir waren zu der Erkenntnis gekommen, dass wir in dieser Konstellation nicht aus unserer Situation herauskommen."

Einleiten soll den Umschwung eine Abschottung. Dienstag und Mittwoch wird der neue Mann unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren lassen, erst beim Abschlusstraining am Donnerstag können sich die Fans erstmals ein Bild von seiner Arbeit machen. Am Mittwoch stellt sich Kohfeldt zum ersten Mal den Medien.

Labbadia, Weiler, Weinzierl und Co.: Die Trainerkandidaten von Werder Bremen © getty 1/18 Schluss, Aus, vorbei - nach dem sportlichen Offenbarungseid beim 0:3 gegen den FC Augsburg hat Werder Bremen die Reißleine gezogen und sich von Alexander Nouri getrennt. Doch was nun? SPOX zeigt die Nachfolge-Kandidaten © getty 2/18 Nouri hatte Werder in der vergangenen Saison aus dem Abstiegskampf beinahe noch in die Europa League geführt. In der neuen Saison wurde ihm der schwache Saisonstart mit zehn sieglosen Partien zum Verhängnis. Für wen macht er nun Platz? © getty 3/18 Als Topkandidat gilt Bruno Labbadia. Bereits im Februar soll er im Fokus der Verantwortlichen gestanden haben. Der 51-Jährige ist dafür bekannt, direkt einen Impuls zu setzen und kennt sich im Abstiegskampf aus © getty 4/18 Zwar trainierte Labbadia schon zweimal den Erzrivalen HSV. Aber als Spieler trug er zwei Jahre lang das Werder-Trikot und hat laut seinem Berater Michael Serr "eine klare Sympathie" für den Verein © getty 5/18 Markus Weinzierl ist derzeit ebenfalls ohne Verein. Mit dem FC Augsburg hat sich der mittlerweile 42-Jährige über Jahre hinweg einen exzellenten Ruf aufgebaut, das Projekt Schalke ging jedoch schief © getty 6/18 Mit seiner ruhigen, analytischen, wenig exzentrischen Art könnte Weinzierl allerdings ins Bremer Biotop passen © getty 7/18 Oder geht Werder Bremen möglicherweise den FC-Bayern-Weg und holt eine Trainer-Legende zurück: Thomas Schaaf soll nach der Saison ohnehin zurückkehren © getty 8/18 Als Technischer Direktor soll der Doubletrainer von 2004 eingebunden werden. Ein Trainerposten ist offenbar bislang noch kein Thema. Noch... © getty 9/18 Rene Weiler steht offenbar ebenfalls sehr weit oben auf der Kandidatenliste. Der Schweizer Trainer wurde in der letzten Saison mit dem RSC Anderlecht belgischer Meister © getty 10/18 Seit September ist Weiler ohne Job. Erfahrung in Deutschland hat er ebenfalls schon: Mit dem 1. FC Nürnberg verpasste er den Aufstieg nur knapp in der Relegation © getty 11/18 Als Interimstrainer übernimmt zunächst U23-Trainer Florian Kohfeldt das Ruder. Auch eine langfristige Lösung? © getty 12/18 Es wäre jedenfalls eine prototypische Werder-Lösung: Nach Viktor Skripnik und Alex Nouri wäre Kohfeldt der dritte Trainer in Folge, den die Bremer von der Zweiten zum Chef befördern © getty 13/18 Die nächste erfahrene Variante wäre eine Verpflichtung von Jos Luhukay. Dieser hat unter anderem mit Gladbach, Augsburg, Hertha, Köln und Stuttgart schon einige Stationen in Deutschland in der Vita © getty 14/18 Im Abstiegskampf hat der Niederländer Erfahrung. Allerdings liegen seine größten Erfolge auch schon einige Jahre zurück © getty 15/18 Als ehemaliger Nationaltrainer Österreichs hat Marcel Koller einen guten Draht zu Werders ÖFB-Spielern Zlatko Junuzovic und Florian Kainz © getty 16/18 Fraglich ist allerdings, ob der 56-Jährige nach sechs Jahren als Nationaltrainer direkt wieder ins tägliche Geschäft einsteigen will. Erfahrung in Deutschland hat er bei Köln und Bochum © getty 17/18 Andries Jonker ist ebenfalls auf dem Markt. Der 55-Jährige hat unter anderem schon beim FC Barcelona und bei den Bayern als Co-Trainer gearbeitet © getty 18/18 Bei seiner letzten Station in Wolfsburg machte Jonker jedoch nicht den glücklichsten Eindruck. Fraglich, ob Werder mit ihm den nötigen Impuls setzen würde

Auch Labbadia und Weinzierl sind Kandidaten

Nouri ist schon der dritte Erstliga-Trainer, der in der laufenden Spielzeit seines Postens enthoben wurde. Bereits im September hatte der VfL Wolfsburg den Niederländer Andries Jonker durch Martin Schmidt ersetzt, Jupp Heynckes löste beim deutschen Rekordmeister Bayern München seinen Kollegen Carlo Ancelotti ab.

Sollte man sich an der Weser aber mittelfristig doch gegen Kohfeldt entscheiden (müssen), gelten der ehemalige Werder-Profi Bruno Labbadia und auch Markus Weinzierl als mögliche Kandidaten. Baumann schloss aber ausdrücklich nicht aus, auch aktuell unter Vertrag stehende Trainer zu kontaktieren.

Thomas Schaaf kommt als Chefcoach nicht infrage, könnte aber zeitnah den Posten eines Technischen Direktors bei den Hanseaten übernehmen. Ein solches Modell praktiziert aktuell bereits Zweitligist mit Ewald Lienen als Protagonist.

Das Aufrücken Kohfeldts, der als aktiver Spieler nicht über einen Platz bei Werder Bremen III in der fünftklassigen Oberliga hinauskam, zieht eine weitere personelle Veränderungen nach sich. Das Training bei der U23 leitet vorerst der langjährige Werder-Profi Mirko Votava.

Auch Nouri-Assistent Feldhoff beurlaubt

Äußerlich unbeeindruckt von der Hektik rund um die Trennung von Nouri absolvierten die Werder-Reservisten am Vormittaq ein leichtes Regenerationstraining. Beaufsichtigt wurde die Profis dabei von Torwarttrainer Christian Vander sowie Athletikcoach Günter Stoxreiter. Nouris Assistent Markus Feldhoff hatte zuvor ebenfalls den Laufpass erhalten.

Dem Duo Nouri/Feldhoff wurden letztlich die erschreckenden sportlichen Ergebnisse der vergangenen Monate zum Verhängnis. Saisonübergreifend konnten 13 Ligaspiele in Serie nicht gewonnen werden, der Punkteschnitt sank auf 1,21 Zähler - weniger als bei Skripnik. Selbst die traditionell leidensfähigen Werder-Fans wandten sich schon während der Partie gegen Augsburg lautstark gegen Nouri - und sogar die eigenen Spieler.

Rein tabellarisch allerdings ist für die Norddeutschen ungeachtet der Serie von Misserfolgen noch viel Luft nach oben. Auch die Tabellennachbarn aus Köln und Hamburg punkteten zuletzt kaum, der Rückstand zum SC Freiburg auf Rang 15 beträgt lediglich drei Zähler.