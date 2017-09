"Erst Sagnol, dann schauen wir weiter"

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Roter Stern Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Serie A Cruzeiro -

Corinthians Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien

Am Tag nach der Entlassung von Carlo Ancelotti dreht sich beim FC Bayern alles um den Nachfolger: Willy Sagnol wird nur am Sonntag bei Hertha BSC auf der Bank sitzen - und dann?





Julian Nagelsmann? Thomas Tuchel? Oder eine Übergangslösung bis zum Saisonende? Klar war am Tag nach dem großen Beben beim FC Bayern und der Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti nur eines an der Säbener Straße: Am Sonntag, wenn der deutsche Rekordmeister bei Hertha BSC antritt (15.30 Uhr im LIVETICKER), wird Willy Sagnol die Mannschaft ein- und aufstellen. Während der Länderspielpause wollen die Münchner dann einen neuen Trainer finden, sagte Präsident Uli Hoeneß.

Am Freitagnachmittag wurde Hasan Salihamidzic aus der Deckung geschickt: kein Karl-Heinz Rummenigge, kein Hoeneß, kein Sagnol und schon gar kein neuer Trainer. Über den, betonte Sportdirektor Salihamidzic, "diskutieren wir intern", das gelte für "Namen und das Profil, das der Trainer haben muss". Immerhin ließ er sich entlocken, dass es "gut wäre", spräche der neue Mann Deutsch. Aber sonst? Noch mal, "ich kann keine Namen nennen, keine Profile".

Einordnung zum Ancelotti-Aus: Wie konnte es soweit kommen?

Der FC Bayern, signalisierte Salihamidzic, muss auf Zeit spielen. "Erst mal ist Willy Sagnol unser Interimstrainer", sagte er, genau genommen: "Die Lösung bis auf Weiteres." Wichtig sei zunächst das Spiel bei der Hertha, "das wollen wir unbedingt gewinnen, dann schauen wir weiter". Es sei ja "keine normale Situation, dass wir uns in der Saison vom Trainer trennen, das müssen wir erst mal sacken lassen", ergänzte er.

Ancelottis Bayern-Ära in Zahlen © getty 1/14 Der FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti. Dabei war der Italiener statistisch gesehen einer der erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte. Opta liefert die Ancelotti-Statistik © getty 2/14 13 Punkte holten die Bayern in den ersten sechs Bundesligaspielen der neuen Saison. Die Art der Auftritte war aber nicht Bayern-like. Dennoch versuchten Rummenigge, Hoeneß und Ancelotti Einigkeit zu demonstrieren © getty 3/14 Auch in der Champions League konnten die Münchner unter der Leitung Ancelottis nicht überzeugen. Nach dem Pflichtsieg gegen Anderlecht folgte eine 0.3-Klatsche in Paris und diese besiegelte Ancelottis Aus © getty 4/14 In der Saison 2016/17 gewann Ancelotti noch souverän die Meisterschaft. 15 Punkte Vorsprung hatten die Münchner auf RB Leipzig. Zudem gewann der FCB den Supercup gegen den BVB (2:0) © getty 5/14 Allerdings war in der Champions League bereits im Viertelfinale Schluss. Mit 1:2 und 2:4 n.V. schied der FC Bayern gegen Real Madrid aus. Im DFB-Pokal scheiterte der Rekordmeister am BVB (2:3). Die ersten Stimmen gegen Ancelotti wurden laut © getty 6/14 Dabei war Ancelotti statistisch gesehen erfolgreich. 2,3 Punkte holte der Italiener im Schnitt in seinen 60 Pflichtspielen mit dem FC Bayern. Nur Pep Guardiola (2,4) war erfolgreicher © getty 7/14 19 Mal schossen Lewandwoski, Ribery und Co. im Schnitt pro Spiel auf das gegnerische Tor © getty 8/14 Dabei sammelte die Münchner Offensivabteilung 2,6 Treffer pro Partie © getty 9/14 Dabei konnte sich der Italiener auch auf seine Keeper verlassen. Nur 0,8 Gegentore pro Spiel kassierten die Schlussmänner des Rekordmeisters im Schnitt © getty 10/14 Und die meiste Zeit hatten die Bayern den Ball in den eigenen Reihen. 68 Prozent Ballbesitz konnten durchschnittlich vorgewiesen werden © getty 11/14 Die Passquote war dabei bemerkenswert. 88 Prozent ihrer Zuspiele brachten Thiago und die weiteren Stars zum Mitspieler © getty 12/14 In der Zweikampfführung hatten die Münchner unter Ancelotti aber noch Luft nach oben. Mit 53 Prozent gewannen die Bayern nur etwas mehr als die Hälfte ihrer Duelle © getty 13/14 Dabei wurde es manchmal auch ruppig. Elf Fouls leistete sich der Rekordmeister im Schnitt © getty 14/14 Xabi Alonso war in der vergangenen Saison der Mann für ruhende Bälle und Flanken beim FCB. 15 Hereingaben spielten die Münchner im Schnitt unter Ancelotti und erarbeiteten sich 7,2 Eckbälle

Kein Dementi aus Hoffenheim

Nagelsmann, der gerade in München ein Haus baut, wäre dem FC Bayern wohl am liebsten. Nach wie vor ist es ein offenes Geheimnis, dass er am Ende der laufenden Saison hätte kommen sollen, trotz eines Vertrages bei 1899 Hoffenheim bis 2021 - und trotz einer Vereinbarung mit Ancelotti bis 2019. Aber nun? Kaum vorstellbar, dass er sofort wechselt oder die Bayern bis nach der Saison warten wollen.

Neuer Bayern-Trainer: Die drei Lösungsmöglichkeiten.

Andererseits: Ein klares Dementi aus Hoffenheim gab es nicht. Nagelsmann sagte: "Ich konzentriere mich auf unser Spiel am Sonntag beim SC Freiburg. Da will ich besser Fußball spielen." Ein wenig präziser wurde Sportdirektor Alexander Rosen: Die Gefahr eines Abschieds von Nagelsmann "ist so gering, ich kann gar nicht sagen, wie gering sie ist. Ich würde ja sagen, dass mich das Thema nervt. Aber das tut es nicht mal. Es langweilt mich einfach nur."

Also Tuchel? Spricht Deutsch, ist zu haben, wohnt in München, wäre eine Light-Version von Pep Guardiola, nach dem sie sich beim FC Bayern plötzlich wieder sehnen - und wie Sportbuzzer und Sport Bild am Freitagnachmittag übereinstimmend berichteten, sollen bereits Gespräche stattgefunden haben. Allerdings: Tuchel gilt auch als schwieriger Charakter mit Problemen im direkten Umgang mit Spielern. Mats Hummels, so ist zu hören, ist im Sommer 2016 nicht ausschließlich zum FC Bayern gewechselt, sondern auch vor Tuchel aus Dortmund geflüchtet.

Die Bundesliga-Trainer der Bayern © getty 1/21 Der FC Bayern trennt sich nach nur etwas mehr als einer Saison von Carlo Ancelotti. Der Italiener muss trotz eines Punkteschnitts von 2,28 in 60 Spielen gehen. SPOX zeigt alle bisherigen Bayern-Trainer sowie deren Amtszeit und Punkteschnitt © getty 2/21 Die kürzeste Amtszeit hat Klaus Augenthaler: (Mai 1996): 1 Spiel (1 U) Punkteschnitt: 1,0 © imago 3/21 Ebenfalls nur kurz dabei: Reinhard Saftig (Mai 1983 - Juni 1983): 3 Spiele (1S - 1 U - 1 N) Punkteschnitt: 1,33 © getty 4/21 Andries Jonker war nur auf Stippvisite beim FCB. (April 2011 - Juni 2011): 5 Spiele (4 S - 1 U) Punkteschnitt: 2,60 © imago 5/21 Sein Gastspiel war nur von kurzer Dauer. Sören Lerby (Oktober 1991 - März 1992): 15 Spiele (4S - 5 U - 6 N) Punkteschnitt: 1,13 © getty 6/21 Franz Beckenbauer (Januar 1994 - Juni 1994 & April 1996 - Mai 1996): 17 Spiele (10 S - 2 U - 5 N) Punkteschnitt: 1,88 © getty 7/21 Jürgen Klinsmann (Juli 2008 - April 2009): 29 Spiele (16 S - 6 U - 7 N) Punkteschnitt: 1,86 © getty 8/21 Otto Rehhagel (Juli 1995 - April 1996): 30 Spiele (18 S - 4 U - 8 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 9/21 Aus grauer Vorzeit: Gyula Lorant (Dezember 1977 - Dezember 1978): 34 Spiele (14 S - 10 U - 10 N) Punkteschnitt: 1,53 © getty 10/21 Branko Zebec (Juli 1968 - März 1970): 58 Spiele (32 S - 14 U - 12 N) Punkteschnitt: 1,90 © getty 11/21 Louis van Gaal (Juli 2009 - April 2011): 63 Spiele (35 S - 17 U - 11 N) Punkteschnitt: 1,94 © getty 12/21 Erich Ribbeck (März 1992 - Dezember 1993): 65 Spiele (31 S - 20 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,74 © getty 13/21 Felix Magath (Juli 2004 - Januar 2007): 87 Spiele (56 S - 18 U - 13 N) Punkteschnitt: 2,14 © getty 14/21 Pep Guardiola (Juli 2013 - Juli 2016): 100 Spiele (80 S - 11 U - 9 N) Punkteschnitt 2,51 © getty 15/21 Giovanni Trapattoni (Juni 1994 - Juni 1995 & Juli 1996 - Juli 1998): 101 Spiele (54 S - 33 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 16/21 Dettmar Cramer (Januar 1975 - Dezember 1977): 101 Spiele (40 S - 27 U - 34 N) Punkteschnitt: 1,46 © imago 17/21 Zlatko "Tschick" Cajkovski (Juli 1965 - Juni 1968): 102 Spiele (52 S - 18 U - 32 N) Punkteschnitt: 1,71 © imago 18/21 Pal Csernai (Dezember 1978 - Mai 1983): 151 Spiele (89 S - 31 U - 31 N) Punkteschnitt: 1,97 © getty 19/21 Jupp Heynckes (Dreimal zwischen Juli 1987 Juni 2013): 221 Spiele (138 S - 49 U - 34 N) Punkteschnitt: 2,09 © getty 20/21 Ottmar Hitzfeld (Juli 1998 - Juni 2004 & Januar 2007 - Juli 2008): 253 Spiele (158 S - 53 U - 42 N) Punkteschnitt: 2,08 © getty 21/21 Udo Lattek (März 1970 - Januar 1975 & Juli 1983 - Juni 1987): 299 Spiele (184 S - 68 U - 47 N) Punkteschnitt: 2,07

"Wir sind keine Amateure"

Und eine Übergangslösung mit Sagnol bis Saisonende? Mit oder ohne einen erfahrenen Partner, etwa Jupp Heynckes, der über das Saisonende hinaus keine Ambitionen mehr hegt. Sagnol hat bereits die französische U20 und U21 trainiert, außerdem von 2014 bis 2016 Girondins Bordeaux. Er spricht Französisch, Italienisch und Deutsch, außerdem Bairisch. Er ist Publikumsliebling. Und einer wie geschaffen für ein "Mia san mia".

Die Stimmen zur Ancelotti-Entlassung.

Aber, noch mal Salihamidzic: "Wir werden jetzt alle Informationen sammeln und genau analysieren." Und dann? "Werden Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und ich in einen Raum gehen und erst wieder rauskommen, wenn wir uns einig sind." Und vor allem: "Wir sind keine Amateure, wir sind Vollprofis, wir werden die beste Lösung für den FC Bayern finden."