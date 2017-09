Ancelotti entlassen - Sagnol übernimmt

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Der FC Bayern trennt sich nach der demütigenden Niederlage bei Paris St. Germain von Trainer Carlo Ancelotti. Willy Sagnol übernimmt zunächst.

Nach der Schmach von Paris zogen Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic die Notbremse. Keine 24 Stunden dauerte es nach dem demütigenden 0:3 (0:2) von Bayern München bei Paris St. Germain in der Champions League, dann war Trainer Carlo Ancelotti nach 454 Tagen schon Geschichte beim deutschen Rekordmeister.

Alarmiert vom langsamen, anhaltenden Zerfall der Mannschaft sahen sich Vorstandschef und Sportdirektor genötigt, den renommierten Italiener vor die Tür zu setzen. "Als Folge einer internen Analyse ... hat der FC Bayern München Cheftrainer Carlo Ancelotti (58) freigestellt", teilte der Klub am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr mit.

Die offizielle Begründung fiel knapp aus: "Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten", ließ Rummenigge ausrichten. Er und Salihamidzic hätten dies dem Italiener in einem "offenen und seriösen Gespräch erklärt". Präsident Uli Hoeneß war demnach nicht an dem Treffen beteiligt.

Sagnol übernimmt die Bayern interimsweise

Übergangslösung ist Willy Sagnol. Der ehemalige Profi der Münchner und Trainer von Girondins Bordeaux, im Sommer an Ancelotti vorbei von den Münchner Verantwortlichen schon als Assistent verpflichtet, wird den FC Bayern am Sonntag bei Hertha BSC betreuen. Danach ist Länderspielpause. Als Kandidat für die Zukunft galt bislang Julian Nagelsmann, für eine längerfristige Nachfolge wird nun auch Thomas Tuchel gehandelt - er wohnt in München, Nagelsmann baut dort gerade.

Rummenigge betonte ausdrücklich, dass er die Entwicklung bedauere. "Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen." Neben Ancelotti muss auch dessen komplettes italienisches Trainer- und Betreuerteam um seinen Sohn Davide gehen. Rummenigge hob hervor, er erwarte "von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen".

Die Bundesliga-Trainer der Bayern © getty 1/21 Der FC Bayern trennt sich nach nur etwas mehr als einer Saison von Carlo Ancelotti. Der Italiener muss trotz eines Punkteschnitts von 2,28 in 60 Spielen gehen. SPOX zeigt alle bisherigen Bayern-Trainer sowie deren Amtszeit und Punkteschnitt © getty 2/21 Die kürzeste Amtszeit hat Klaus Augenthaler: (Mai 1996): 1 Spiel (1 U) Punkteschnitt: 1,0 © imago 3/21 Ebenfalls nur kurz dabei: Reinhard Saftig (Mai 1983 - Juni 1983): 3 Spiele (1S - 1 U - 1 N) Punkteschnitt: 1,33 © getty 4/21 Andries Jonker war nur auf Stippvisite beim FCB. (April 2011 - Juni 2011): 5 Spiele (4 S - 1 U) Punkteschnitt: 2,60 © imago 5/21 Sein Gastspiel war nur von kurzer Dauer. Sören Lerby (Oktober 1991 - März 1992): 15 Spiele (4S - 5 U - 6 N) Punkteschnitt: 1,13 © getty 6/21 Franz Beckenbauer (Januar 1994 - Juni 1994 & April 1996 - Mai 1996): 17 Spiele (10 S - 2 U - 5 N) Punkteschnitt: 1,88 © getty 7/21 Jürgen Klinsmann (Juli 2008 - April 2009): 29 Spiele (16 S - 6 U - 7 N) Punkteschnitt: 1,86 © getty 8/21 Otto Rehhagel (Juli 1995 - April 1996): 30 Spiele (18 S - 4 U - 8 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 9/21 Aus grauer Vorzeit: Gyula Lorant (Dezember 1977 - Dezember 1978): 34 Spiele (14 S - 10 U - 10 N) Punkteschnitt: 1,53 © getty 10/21 Branko Zebec (Juli 1968 - März 1970): 58 Spiele (32 S - 14 U - 12 N) Punkteschnitt: 1,90 © getty 11/21 Louis van Gaal (Juli 2009 - April 2011): 63 Spiele (35 S - 17 U - 11 N) Punkteschnitt: 1,94 © getty 12/21 Erich Ribbeck (März 1992 - Dezember 1993): 65 Spiele (31 S - 20 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,74 © getty 13/21 Felix Magath (Juli 2004 - Januar 2007): 87 Spiele (56 S - 18 U - 13 N) Punkteschnitt: 2,14 © getty 14/21 Pep Guardiola (Juli 2013 - Juli 2016): 100 Spiele (80 S - 11 U - 9 N) Punkteschnitt 2,51 © getty 15/21 Giovanni Trapattoni (Juni 1994 - Juni 1995 & Juli 1996 - Juli 1998): 101 Spiele (54 S - 33 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 16/21 Dettmar Cramer (Januar 1975 - Dezember 1977): 101 Spiele (40 S - 27 U - 34 N) Punkteschnitt: 1,46 © imago 17/21 Zlatko "Tschick" Cajkovski (Juli 1965 - Juni 1968): 102 Spiele (52 S - 18 U - 32 N) Punkteschnitt: 1,71 © imago 18/21 Pal Csernai (Dezember 1978 - Mai 1983): 151 Spiele (89 S - 31 U - 31 N) Punkteschnitt: 1,97 © getty 19/21 Jupp Heynckes (Dreimal zwischen Juli 1987 Juni 2013): 221 Spiele (138 S - 49 U - 34 N) Punkteschnitt: 2,09 © getty 20/21 Ottmar Hitzfeld (Juli 1998 - Juni 2004 & Januar 2007 - Juli 2008): 253 Spiele (158 S - 53 U - 42 N) Punkteschnitt: 2,08 © getty 21/21 Udo Lattek (März 1970 - Januar 1975 & Juli 1983 - Juni 1987): 299 Spiele (184 S - 68 U - 47 N) Punkteschnitt: 2,07

Mit seiner Taktik und Aufstellung in Paris hatte Ancelotti die seit Monaten wachsenden Zweifel an seiner Arbeit dramatisch verstärkt und die Trennung letztlich provoziert. Rummenigge konnte seine Wut kaum verbergen, als er beim Mitternachtsbankett im L'Hotel du Collectionneur mit schneidender Stimme zu den Ehrengästen, aber selbstverständlich auch zur Mannschaft und zu Ancelotti sprach.

Rummenigge: "Bittere Niederlage"

"Es war", sagte Rummenigge in seiner kurzen Rede, "eine ganz bittere Niederlage, eine Niederlage, die es zu analysieren gilt, nach der wir auch Klartext reden und Konsequenzen ziehen müssen. Denn das, was wir gesehen haben, war nicht Bayern München." Ancelotti saß direkt daneben, er kaute mit betretener Miene auf einem Stück Brot herum.

Der Italiener (58) hatte sich mit seiner "Harakiri"-Aufstellung gegen PSG um die überragenden Millionen-Stars Neymar und Kylian Mbappe verzockt - und wichtige Spieler wie Mats Hummels, Arjen Robben oder Franck Ribery verärgert. Spätestens am Mittwoch wurden die Zweifel so groß, dass Rummenigge alle Zurückhaltung fahren ließ.

Zu eklatant waren die Unterschiede gegen das mit Scheich-Milliarden finanzierte PSG. Noch tiefer saß der Stachel, weil es ausgerechnet der neureiche französische Vizemeister war, der erklärte neue Lieblingsfeind der Münchner, der ihnen vor Augen führte, wie weit sie vom europäischen Fußball-Thron entfernt sind.

Müller beklagt fehlenden Mut

Es sei wichtig, sagte Rummenigge, "dass wir schnell wieder die Kurve kriegen und uns als Bayern München präsentieren und dann eben auch zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die in Europa, aber auch national für Furore gesorgt hat". Was er nicht ganz so deutlich sagte: Unter Ancelotti hat sich dieses Bayern München stetig zurückentwickelt, es war kein Konzept zu erkennen, keine Struktur wie unter Pep Guardiola.

Über die Aufstellung am Mittwoch wollte niemand reden. Vor allem das frühe 0:1 durch Dani Alves (2.) habe PSG in die Karten gespielt, meinte daher Robben. Thomas Müller beklagte fehlenden "Mut". Joshua Kimmich fehlende Körperspannung, die Edinson Cavani (31.) und Neymar (63.) zu weiteren Treffern nutzten. Dass seine Aufstellung zu riskant gewesen sei, schloss Ancelotti aus. Er "bedauere nichts".