"Verteidigt Alaba eigentlich gegen Leckie?"

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

SPOX-User: Talentfrei

Die Eintracht spielte gegen Leipzig phasenweise sehr ordentlichen Fußball, hätte vor allem am Ende durchaus mehr als den einen Treffer erzielen können. Das Problem 'Chancenverwertung' muss man in den Griff bekommen, dann dürfte nach bisher enttäuschenden Heimspielen ein Sieg gegen einen bisher harmlosen VfB herausspringen.

Sechs Spiele und beide Teams schlagen sich mit einigen Problemen herum. Der HSV verlor die letzten Spiele, Werder steht noch komplett ohne Sieg da. Der Hamburger SV hat den Heimvorteil, Werder Bremen spielte zuletzt ganz ordentlich, holte aber keine guten Resultate. Es gibt am Ende vermutlich ein Remis, das beiden nicht weiterhelfen wird.

Das Spiel gegen Wolfsburg und der Ancelotti-Rausschmiss setzt die Bayern enorm unter Druck. Bayern hat die Qualität und die Nervenstärke, um gegen defensivstarke Herthaner zu gewinnen und vor der Länderspielpause den Druck auf den Verein zu reduzieren.



FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 2:1

Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 1:0

FC Augsburg - Borussia Dortmund 0:2

VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 1:0

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:2

1. FC Köln - RB Leipzig 1:2

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 0:1

Simon Terodde wird das Spiel entscheiden, auch wenn er womöglich zunächst auf der Bank sitzen wird. Das ist jetzt mal vollkommen ins Blaue getippt, aber darum geht's doch beim Tippen, oder?

Hamburger SV - SV Werder Bremen 2:1

Was der HSV kann, kann nur der HSV, nämlich einen Traumstart in eine Katastrophe zu verwandeln - und das im Handumdrehen. Das Paradoxe: Obwohl Werder nur halb so viele Punkte wie der Rivale gesammelt hat, wirkt die Mannschaft stabiler. Aber mit dem Rücken zur Wand sind die Hamburger tatsächlich am besten und werden das Nordderby, das mit Sicherheit nicht hübsch werden wird, irgendwie gewinnen.

Hertha BSC - FC Bayern München 0:0

Zwischen einem 1:0 für die Hertha, weil bei den Bayern der Schock tief sitzt, und einem 6:0 für die Bayern, weil die Anti-Ancelotti-Fraktion von ihren Fesseln befreit ist - und Sagnol natürlich den Teufel tun wird, nicht alle Schmollnasen von Paris auf den Platz zu schmeißen -, ist eigentlich alles drin. Deshalb sage ich: 0:0. Verteidigt eigentlich Alaba gegen Leckie?

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 3:1

Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 1:1

FC Augsburg - Borussia Dortmund 1:2

VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 4:1

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:1

1. FC Köln - RB Leipzig 1:1

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 4:2

