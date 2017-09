Ancelotti: "Kann keinem eine Garantie geben"

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool CSL Live Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux Primeira Liga Feirense -

Sporting First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe Primeira Liga Benfica -

Portimonense J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong Luneng -

Jiangsu Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Verona Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wed -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Dinamo Moskva -

Zenit St Petersburg Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

NK Rudes Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Primera División Barcelona -

Eibar Serie A Benevento -

AS Rom Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis

Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti kann vor dem Start in einen heißen September mit sieben Spielen wieder auf James Rodríguez zurückgreifen. Der 26-Jährige hatte am 1. August einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitten und am Mittwoch im WM-Qualifikationsspiel der kolumbianischen Nationalmannschaft gegen Brasilien sein Comeback gefeiert.

James sei zwar etwas müde, "aber fit" von seiner Südamerikareise zurückgekehrt, sagte Ancelotti vor dem Bundesligaspiel am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) bei 1899 Hoffenheim über seinen Wunschspieler. Der 58 Jahre alte Italiener rechnet auch mit einer baldigen Rückkehr von Weltmeister Jerome Boateng und David Alaba. Nur Juan Bernat fällt noch länger aus.

Damit verschärft sich der Konkurrenzkampf bei den Bayern weiter. Schon in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Diskussionen um die Rolle von Thomas Müller gegeben. Ancelotti will auf Einzelschicksale weiter keine Rücksicht nehmen. "Ich kann die Saison nicht mit elf Spielern durchspielen. Es muss Rotation geben", betonte er. Er könne "keinem eine Garantie geben - keinem!"

Alaba-Rückkehr erst zur Champions League

Es droht einigen Stars die Bank, zumal Ancelotti bald sogar aus dem Vollen schöpfen kann. Mit Alaba, der sich unter der Woche im Länderspiel der Österreicher gegen Georgien am Knöchel verletzt hatte, rechne er im ersten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag gegen Anderlecht zwar noch nicht, so Ancelotti, "aber ich denke, dass er gegen Mainz wieder spielen kann".

Bis zu dieser Partie am 16. September soll auch Boateng einsatzfähig sein. Der 29-Jährige fehlt seit Mitte Mai wegen einer Oberschenkelverletzung und hat in dieser Woche erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. "Er wird noch eine Woche Training brauchen. Nächste Woche wird er, denke ich, wieder spielen können", sagte Ancelotti.