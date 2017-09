Pizarro: "Bayern fehlt die ganz große Power"

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool CSL Live Guangzhou Evergrande -

Claudio Pizarro traut seinem Ex-Klub FC Bayern in der Champions League den großen Wurf nicht zu. Außerdem äußerte sich der Stürmer zum neuen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und zur schwierigen Situation von Thomas Müller.

"Teams wie Paris haben sich sehr gut verstärkt und da fehlt Bayern die ganz große Power. In der Bundesliga wird es reichen, in der Champions League denke ich nicht. Ich befürchte, dass man da etwas an alter Stärke verloren hat", sagte Pizarro gegenüber Sport1.

Derweil hält der 38-jährige Peruaner Salihamidzic für den richtigen Mann am richtigen Ort. Vor allem, weil sich Brazzo der Unterstützung der Bayern-Bosse sicher sein könne.

"Brazzo hat in dem Job zwar keine Erfahrung, aber er ist sehr aktiv und wird Tag und Nacht für Bayern arbeiten. Ich denke, es ist nicht gefährlich, er kennt den Verein und das Umfeld. Außerdem hat er Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge im Rücken. Er ist der Liebling von den Beiden. Das ist ein gutes Pfund", erklärte Pizza, der zwischen 2001 und 2007 sowie zwischen 2012 und 2015 das Trikot der Münchner getragen hatte.

Die Spieler mit der höchsten Siegquote in der Bundesliga © getty 1/21 Manuel Neuer hat mit Schalke und den Bayern 64,8% seiner Bundesliga-Spiele gewonnen. Damit schafft er es jedoch nicht in die Top-20! Opta und SPOX zeigen euch die größten Winnertypen der höchsten deutschen Spielklasse (bei mindestens 50 Liga-Einsätzen) © getty 2/21 Platz 19: Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 342, Siege: 222, Siegquote: 64,9% © getty 3/21 Platz 19: Philipp Lahm (VfB Stuttgart, FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 385, Siege: 250, Siegquote: 64,9% © imago 4/21 Platz 18: Edgar Schneider (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 66, Siege: 43, Siegquote: 65,2% © getty 5/21 Platz 17: Jurica Vranjes (Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Werder Bremen) - Bundesliga-Spiele: 176, Siege: 116, Siegquote: 65,9% © getty 6/21 Platz 16: Bixente Lizarazu (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 183, Siege: 121, Siegquote: 66,1% © imago 7/21 Platz 15: Wilhelm Hoffmann (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 55, Siege: 37, Siegquote 67,3% © getty 8/21 Platz 14: Mario Götze (Borussia Dortmund, FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 169, Siege: 116, Siegquote: 68,6% © getty 9/21 Platz 13: Anatoliy Tymoshchuk (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 86, Siege: 60, Siegquote: 69,8% © getty 10/21 Platz 12: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 229, Siege: 162, Siegquote: 70,7% © getty 11/21 Platz 11: David Alaba (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 186, Siege: 133, Siegquote: 71,5% © getty 12/21 Platz 10: Thomas Müller (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 259, Siege: 187, Siegquote: 72,2% © getty 13/21 Platz 9: Juan Bernat (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 65, Siege: 47, Siegquote: 72,3% © getty 14/21 Platz 8: Franck Ribery (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 230, Siege: 170, Siegquote: 73,9% © getty 15/21 Platz 7: Xabi Alonso (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 79, Siege: 59, Siegquote: 74,7% © getty 16/21 Platz 6: Arjen Robben (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 170, Siege: 131, Siegquote: 77,1% © getty 17/21 Platz 5: Xherdan Shaqiri (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 52, Siege: 41, Siegquote: 78,8% © getty 18/21 Platz 4: Douglas Costa (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 50, Siege: 40, Siegquote: 80% © getty 19/21 Platz 3: Thiago Alcantara (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 78, Siege: 64, Siegquote: 82,1% © getty 20/21 Platz 2: Joshua Kimmich (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 52, Siege: 43, Siegquote: 82,7% © getty 21/21 Platz 1: Javi Martinez (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 87, Siege: 75, Siegquote: 86,2%

Pizarro: "Müller steckt das nicht so einfach weg"

Sorgen macht sich Pizarro dagegen um seinen Kumpel Thomas Müller, der unter Coach Carlo Ancelotti derzeit nicht die größte Rolle spielt. Es sei eine schwierige Situation für den Weltmeister von 2014.

"So cool, wie alle immer denken, ist Thomas nicht. Er steckt das nicht so einfach weg. Er will unbedingt spielen. Er war nach Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm der einzige echte Münchner im Team. Und so eine Identifikationsfigur will natürlich das absolute Vertrauen im Klub. Thomas ist gerade nicht glücklich. Ich hoffe, dass er sein Lachen wieder findet", so Pizarro.

HSV-Interesse an Pizarro

Seit sein Vertrag im Sommer bei Werder Bremen ausgelaufen ist, sucht Pizarro nach einer neuen Herausforderung. Er möchte unbedingt noch ein Jahr spielen und hält sich entsprechend fit.

"Ich denke, in Deutschland wird es schwer werden. Es gab für mich auch die Möglichkeit, zum Hamburger SV zu gehen, aber als jahrelanger Werder-Spieler kann ich das nicht machen. Das würden mir die Bremer niemals verzeihen", sagte Pizarro.