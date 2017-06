Medien: Swansea-Interesse an Badstuber

Erlebe

Der Premier-League-Klub Swansea City ist laut Medienberichten an Holger Badstuber interessiert. Dort ist seit Januar mit Paul Clement ein ehemaliger Co-Trainer von Bayern-Coach Carlo Ancelotti Trainer, der den früheren Nationalspieler nun wohl nach Wales lotsen will. Das berichtet der Mirror.

Clement nahm in der Winterpause das Angebot auf den Cheftrainer-Posten bei den Schwänen an und bewahrte den Verein vor dem Abstieg. Badstuber war in der Rückrunde an Schalke 04 verliehen, kam aber lediglich in zehn Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Die Königsblauen verzichteten deshalb auf eine Verpflichtung.

Badstubers Vertrag bei den Münchnern läuft in diesem Sommer aus und wird nicht verlängert. Somit kann der Innenverteidiger ablösefrei wechseln. Auch Sporting Lissabon soll über den Linksfuß nachdenken.