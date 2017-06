So viel verdienen Profis in Deutschland

Erlebe

Die deutschen Profi-Klubs machen immer wieder ein Geheimnis aus den Gehältern ihrer Stars, wohl auch aus Neid-Gründen. Dennoch werden immer wieder Zahlen genannt. Hier findest du die Informationen zu Gehältern in den deutschen Profi-Ligen, den Top-Verdienern sowie das Durchschnittsgehalt der Bundesligisten.

Welches Durchschnittsgehalt haben die Bundesliga-Klubs?

Bei den Gehältern in der Bundesliga herrscht eine große Diskrepanz. Während der FC Bayern München alljährlich neue Stars in den Verein holt, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, backen beispielsweise der FC Ingolstadt oder Darmstadt 98 deutlich kleinere Brötchen. Beide Vereine planten auch mit einem Abstieg in die 2. Liga, am Ende der Saison 2016/17 stiegen beide Teams ab. Durch gute Arbeit im finanziellen Sektor geraten die Klubs trotz des Abstiegs nicht in finanzielle Not.

Durch diese unterschiedlichen Herangehensweise sowie die großen Unterschiede bei den Gesamtumsätzen der Vereine ergeben sich auch bei den Durchschnittgehältern große Unterschiede. So verdient ein Profi beim FC Bayern laut dem Magazin Sportintelligence 5,28 Millionen Euro im Durchschnitt. Damit sind die Münchener absoluter Spitzenreiter. Ingolstadt und Darmstadt stehen mit einem Durchschnitt von 0,42 bzw. 0,38 Millionen Euro am Ende des Rankings.

Die Durchschnittsgehälter der Bundesligisten (Stand: Januar 2017)

Verein Durchschnittsgehalt FC Bayern München 5,28 Mio. Euro Borussia Dortmund 2,54 Mio. Euro FC Schalke 04 2,24 Mio. Euro VfL Wolfsburg 2,16 Mio. Euro Bayer Leverkusen 1,79 Mio. Euro Borussia Mönchengladbach 1,24 Mio. Euro Hamburger SV 1,13 Mio. Euro TSG 1899 Hoffenheim 1,03 Mio. Euro Hertha BSC 1,00 Mio. Euro RB Leipzig 0,96 Mio. Euro SV Werder Bremen 0,78 Mio. Euro 1. FC Köln 0,78 Mio. Euro Eintracht Frankfurt 0,76 Mio. Euro 1. FSV Mainz 05 0,64 Mio. Euro FC Augsburg 0,57 Mio. Euro SC Freiburg 0,42 Mio. Euro FC Ingolstadt 0,42 Mio. Euro SV Darmstadt 98 0,38 Mio. Euro

Aus diesen Zahlen ergibt sich ein Mittelwert von 1,34 Millionen Euro pro Fußball-Profi in der Bundesliga.. Das ergibt ein durchschnittliches Wochengehalt von etwa 111.000 Euro.

Wer ist Topverdiener der Bundesliga?

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund zahlen die höchsten Durchschnittsgehälter, da ist es nicht verwunderlich, dass die Topverdiener im deutschen Fußball auch bei diesen beiden Klubs spielen. So soll Philipp Lahm mit seinem letzten Vertrag beim Rekordmeister etwa 13,5 Millionen Euro brutto verdient haben. Damit wäre er aber nicht der Topverdiener im deutschen Oberhaus, der Branchenkrösus kommt aber ebenfalls vom FC Bayern. Ob es nun Thomas Müller oder Robert Lewandowski ist, lässt sich durch die Geheimhaltung der Klubs nicht genau sagen. Es wird aber vermutet, dass Lewandowski mit seiner Vertragsverlängerung im Frühjahr 2017 mit Thomas Müller gleichgezogen ist.

Die fünf bestbezahlten Bundesliga-Profis:

Name Verein kolportiertes Jahresgehalt Thomas Müller FC Bayern München 15,0 Mio. Euro Robert Lewandowski FC Bayern München 15,0 Mio. Euro Manuel Neuer FC Bayern München 15,0 Mio. Euro Franck Ribery FC Bayern München 12,0 Mio. Euro Jerome Boateng FC Bayern München 11,5 Mio. Euro

Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt in der 2. Liga?

Bei dem Durchschnittsgehalt der zweiten Liga scheiden sich die Geister. Nur eines ist klar: der Etat ist deutlich kleiner, die Einnahmen aus Werbung, Sponsoring oder TV-Verträgen sind im Unterhaus nicht annähernd so hoch wie in der Bundesliga. Wie dem auch sei, die Zahlen variieren. So berichtet beispielsweise die Seite fussballspieler.de von einem Gehaltsgefüge zwischen sieben und etwa 20.000 Euro im Monat (Jahresgehalt: 84.000 bis 240.000 Euro). Die Seite finanzen100.de spricht dagegen von einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 450.000 Euro. Dabei gibt es wie in der Bundesliga ein deutliches Gefälle. Aufstiegsorienterte Teams zahlen mit Hinblick auf einen möglichen Aufstieg deutlich mehr als Teams, für die es wohl nur um den Klassenerhalt geht.

Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt in der 3. Liga?

Wie finanzen100.de ermittelte, beträgt das jährliche Durchschnittsgehalt in der 3. Liga 116.000 Euro. Dabei konnten 13 von 20 Vereinen entsprechende Werte zugeordnet werden. Das nochmal deutliche Gefälle zur 2. Liga ist durch die fehlenden Fernseh-Einnahmen zu erklären. Allerdings werden ab der Saison 2017/18 alle Spiele der 3. Liga wieder im TV zu sehen sein, wodurch Einnahmen und wohl auch die Gehälter etwas steigen könnten.

Die Durchschnittsgehälter im Ligavergleich: