Rafinha: "Angebote aus der Premier League"

Freitag, 05.05.2017

"Ich spreche nicht gerne über Angebote, dafür habe ich Berater", führt Rafinha im Gespräch mit FourFourTwo an. Der Brasilianer konkretisiert auf Nachfrage aber doch: "Ja es ist wahr. Ich habe ein paar Angebote von Klubs aus der Premier League."

Mit 31 Jahren und Vertrag bis Sommer 2018 kam Rafinha in der laufenden Saison nur spärlich zum Einsatz. Dementsprechend merkt er an: "Man kann nie wissen, was in der Zukunft passiert. Besonders wenn man bei so einem großen Klub wie Bayern spielt. Ich weiß wirklich nicht, was im nächsten Transferfenster passiert."

Gedankengänge schon begonnen

Somit hält sich Rafinha manchen Plan B bereit. "Soetwas passiert nicht zum ersten Mal. Natürlich ist jeder Spieler von der Champions League fasziniert. Ich würde gerne eine neue Sprache lernen. Also warum nicht?" Für den Brasilianer sei die Premier Leauge gar die beste Liga der Welt.

Er scheint sich bereits konkrete Gedanken zu machen. "Es ist sehr körperlich betont dort, aber das wäre kein Problem für mich. [...] Ich habe gelernt, den Kontakt zu vermeiden. Ich versuche immer, zu antizipieren, was auf dem Platz geschieht."

Letztlich ist für den ehemaligen Schalker jedoch auch klar: "Ich habe sechs Jahre für Bayern gespielt, zwölf insgesamt in Deutschland. Ich kenne die Bundesliga sehr gut und glücklicherweise hatte ich eine erfolgreiche Karriere in diesem Land."

