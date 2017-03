Bayern im Sommer nach China und Singapur

Dienstag, 14.03.2017

Eine "außerordentlich erfolgreiche Reise", so der FC Bayern in einer offiziellen Mitteilung, erlebte der Rekordmeister 2015 in Asien. Nun geht es im kommenden Sommer zurück in den Osten. In China und Singapur werden vom 16. bis 28. Juli verschiedene Testspiele bestritten.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das Team von Carlo Ancelotti trifft am 19. Juli in Shanghai auf den FC Arsenal, drei Tage später in Shenzhen auf den AC Mailand. In Singapur am 25. Juli geht es gegen den FC Chelsea und schließlich am 27. Juli nochmals in Singapur gegen Inter Mailand.

Namensgeber der Tour wird Sponsor Audi sein. "Die Audi Summer Tour ist ein enorm wichtiger Baustein unserer internationalen Strategie und unterstützt unseren weltweiten Markenausbau", stellte Vorstand für Internationalisierung und Strategie Jörg Wacker die Intention der Reise klar.

Alle News zum FC Bayern München