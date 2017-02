Lewy: "War am Anfang schwierig mit Robben"

Freitag, 03.02.2017

"Am Anfang war es schwierig zwischen mir und Robben", sagte Lewandowski dem niederländischen Algemeen Dagblad. "Wir mussten uns erst aneinander gewöhnen. Anpassung braucht Zeit und unsere Spielstile waren verschieden."

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten freut sich der Pole heute darüber, mit Robben zusammenspielen zu können: "Schaut uns heute an. Wir brauchen eine halbe Sekunde, um uns zu finden. Das ist großartig. Er weiß, was ich will und andersherum."

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Am Samstag treffen die beiden Offensivkräfte mit dem FC Bayern auf Schalke 04 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Alles zum FC Bayern München