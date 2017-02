Das machen Lorant, Magath und Co.

Freitag, 03.02.2017

Werner Lorant (68)

Aktueller Verein: ÖTSU Hallein (Österreich, 4. Liga)

Im Verein seit: 13.01.2017

Vertragsdauer: unbekannt

Tabellenplatz: 14

Bisherige Stationen: SV Heidingsfeld, Schweinfurt 05, Aschaffenburg, 1860 München, Fenerbahce, LR Ahlen, Incheon United, APOEL Nikosia, Sivasspor, Saipa, Erciyesspor, Unterhaching, Kasimpasa, Guangyuan, ATA Spor München, Dunajska Streda, TSV Waging

Mit nur drei gewonnen Spielen belegt Union Hallein lediglich den drittletzten Platz in der Salzburger Liga. Der Verein reagierte in der Winterpause und landete einen echten Coup: Kulttrainer Werner Lorant wurde verpflichtet und soll nun den Klassenerhalt schaffen.

Genug Zeit, um seine Mannschaft auf den richtigen Weg zu bringen, hat Lorant in der Vorbereitung. Das erste Pflichtspiel in der Liga bestreitet die Mannschaft erst Mitte März. Daher fordert der beinharte Trainer: "Fußball ist ein Laufsport, das werden die Spieler in der eigentlich zu langen Vorbereitung zu spüren bekommen. Sie müssen marschieren und immer alles geben."

Darüber hinaus setzt Lorant eine kuriose Forderung: "Für jeden erhaltenen Treffer in der Meisterschaft müssen ALLE Spieler einen 400-Meter-Lauf beim darauffolgenden Training absolvieren." Der Trainer, der vor allem durch seine langjährige Station bei 1860 München bekannt wurde, ist nun bereits seit einigen Jahren im Amateurbereich aktiv.

Felix Magath (63)

Aktueller Verein: Shandong Luneng (China, 1. Liga)

Im Verein seit: 08.06.2016

Vertragsdauer: unbekannt

Tabellenplatz: -

Bisherige Stationen: FC Bremerhaven, Hamburger SV, SV Werder Bremen, 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, FC Bayern München, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04, FC Fulham

Felix Magath folgte dem Lockruf aus Fernost: Der einstige Erfolgscoach übernahm im Juni 2016 den chinesischen Erstligisten Shandong und rettete den Verein gleich vor dem Abstieg. "Wir sind glücklich, ihn hier zu haben", sagte ein Sprecher nach dem ersten Erfolg unter Magath.

Wie man Quälix kennt, bereitet er seine Truppe mit harten Trainingseinheiten auf die Spiele vor. Die Spieler freuen sich allerdings über die Methoden von Magath: "Da unterscheiden sich die Chinesen von den Europäern. Die klatschen nach einer harten Trainingseinheit Beifall."

Nun will der ehemalige Trainer des FC Bayern seine Mannschaft zu Erfolgen führen. Magath hofft, die Anhänger "in naher Zukunft mit einem Titel belohnen zu können. Das ist unser klares Ziel." Dafür hat der Verein Geld locker gemacht und mit Graziano Pelle und Papiss Demba Cisse zwei Stürmer aus Europa verpflichtet.

Die neue Saison in China beginnt erst im März. Bis dahin hat Magath noch reichlich Zeit, seine Mannschaft in Form zu bringen: "Wir beginnen das erste Trainingslager. Das wird rund drei Wochen dauern. Anschließend geht's nach Portugal in unser zweites Vorbereitungs-Camp", sagte er der Mopo.

Dino Toppmöller (36)

Aktueller Verein: F91 Düdelingen (Luxemburg, 1. Liga)

Im Verein seit: 01.07.2016

Vertragsdauer: 30.06.2018

Tabellenplatz: 1.

Bisherige Stationen: SV Mehring, Hamm Benfica

Die Fußstapfen waren groß, als Dino Toppmöller im Juli 2016 in Düdelingen übernommen hat - sein Vorgänger gewann mit der Mannschaft das Double in Luxemburg. Doch nicht nur diesen Fußstapfen musste Toppmöller gerecht werden: Sein Vater Klaus war ebenfalls Trainer. Er coachte unter anderem Bayer Leverkusen und den Hamburger SV.

"Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in solch einem Klub zu arbeiten, muss ich nicht lange überlegen", sagte der Trainer nach seiner Ankunft in Düdelingen. Für Toppmöller ist es die bislang größte Herausforderung in seiner Karriere. Auf den Spuren seines Vaters befindet sich der 36-Jährige damit bereits. Um aus seinem Schatten zu treten, fehlen mit Sicherheit noch einige größere Trainerstationen.

In Luxemburg läuft für Toppmöller momentan alles nach Plan, denn seine Mannschaft führt die Tabelle in der Liga an und ist auf einem guten Weg, den Titel zu verteidigen. Besonders im Fokus steht dabei Stürmer Ibrahimovic. Sanel Ibrahimovic, nicht verwandt mit dem großen Zlatan, schießt die Tore für Düdelingen.

