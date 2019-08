FC Bayern München gegen Hertha BSC heute live: Bundesliga-Auftakt im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird die neue Bundesliga-Saison mit der Begegnung von Meister FC Bayern München gegen Hertha BSC eröffnet. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern gegen Hertha BSC: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Auftaktspiel der 57. Bundesliga-Saison findet am heutigen Freitag (16. August) um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Allianz Arena in München-Fröttmaning. Bei Bundesligaspielen bietet das 2005 eröffnete Stadion Platz für 75.021 Zuschauer.

FC Bayern gegen Hertha BSC heute live im TV und Livestream

DAZN feiert seine Bundesliga-Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte des Streamingdienstes wird heute ein Spiel aus Deutschlands höchster Spielklasse live übertragen.

DAZN hat sich zur kommenden Spielzeit die Übertragungsrechte für 40 Bundesligaspiele gesichert. Neben allen Freitagsspielen werden zudem die fünf frühen Sonntags- sowie die fünf Montagsspiele ausgestrahlt. Außerdem ist die Partie im Free-TV beim ZDF zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet außerdem einen Livestream an und geht um 20.15 Uhr auf Sendung. Über Amazon und Eurosport HD+ ist das Spiel ebenfalls zu verfolgen.

FC Bayern - Hertha BSC: Fritz von Thurn und Taxis kehrt zurück

Ab 20 Uhr begrüßen euch auf DAZN Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch live aus dem Stadion und stimmen euch auch die Partie ein.

Ein weiteres Highlight hat der Streamingdienst auch noch parat: Der legendäre Kommentator Fritz von Thurn und Taxis gibt ein einmaliges Comeback und fungiert als Co-Kommentator von Uli Hebel. Somit stehen allen DAZN-Usern zwei Tonspuren bereit, zwischen denen je nach Vorliebe gewählt werden kann.

Bundesliga: FC Bayern vs. Hertha BSC heute live im Liveticker

Solltet ihr nicht die Möglichkeit haben, die Partie Bayern vs. Hertha an den Bildschirmen zu verfolgen, so bietet euch SPOX eine Alternative: Mit dem ausführlichen Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellen Stand und müsst auf keine Highlights aus der Allianz Arena verzichten. Hier geht's zum Ticker.

Auch zu allen weiteren Spielen der Bundesliga-Saison stellt euch SPOX Liveticker zur Verfügung. Hier findet ihr beispielsweise den Konferenz-Ticker für die Samstagsspiele am 1. Spieltag.

Bayern München vs. Hertha BSC: Die vergangenen Begegnungen

Wie bei so vielen Teams sieht die Bilanz der Berliner Hertha bei Auswärtsspielen in München äußerst bescheiden aus. Seit dem Oktober 1977 wartet der BSC in der Liga auf einen Sieg in der bayerischen Hauptstadt. Immerhin waren die Berliner in der vergangenen Saison vor heimischer Kulisse siegreich.

Wettbewerb Termin Heim Auswärts Ergebnis Bundesliga 23. Februar 2019 FC Bayern Hertha BSC 1:0 DFB-Pokal 6. Februar 2019 Hertha BSC FC Bayern 2:3 n.V. Bundesliga 28. September 2018 Hertha BSC FC Bayern 2:0 Bundesliga 24. Februar 2018 FC Bayern Hertha BSC 0:0 Bundesliga 1. Oktober 2017 Hertha BSC FC Bayern 2:2

Fan-Ranking: Das sind die 20 beliebtesten Fußballstadien Deutschlands © getty 1/23 Das Ranking-Portal Testberichte.de hat untersucht, welches das beliebteste Fußballstadion Deutschlands ist. Über 240.000 Online-Rezensionen wurden für das Ranking ausgewertet. © getty 2/23 Die Zuschauer konnten ihren Stadionbesuch mit 0 bis 5 Sternen bewerten. Im Durchschnitt kommen die Heimstätten aller 58 Profiklubs auf eine Bewertung von 4,34 Sternen. Platz 1 kommt auf 4,7. © getty 3/23 Bei gleichem Bewertungsschnitt entschied die Gesamtanzahl der Bewertungen über die bessere Platzierung - je mehr, desto besser. Kommen wir zur Top 20 mit einigen legendären Stadien aus Deutschlands Profiligen. © getty 4/23 Platz 20: Carl-Benz-Stadion (Waldhof Mannheim, 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 5/23 Platz 19: Erzgebirgsstadion (Erzgebirge Aue, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 6/23 Platz 18: Continental Arena (SSV Jahn Regensburg, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 7/23 Platz 17: Schwarzwaldstadion (SC Freiburg, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 8/23 Platz 16: MDCC-Arena (1. FC Magdeburg, 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 9/23 Platz 15: Fritz-Walter-Stadion (1. FC Kaiserslautern, 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 10/23 Platz 14: wohninvest Weserstadion (Werder Bremen, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 11/23 Platz 13: RheinEnergieSTADION (1. FC Köln, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 12/23 Platz 12: Mercedes-Benz Arena (VfB Stuttgart, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 13/23 Platz 11: Commerzbank-Arena (Eintracht Frankfurt, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 14/23 Platz 10: Olympiastadion Berlin (Hertha BSC, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 15/23 Platz 9: VELTINS-Arena (FC Schalke 04, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 16/23 Platz 8: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (TSV 1860 München, FC Bayern München II, beide 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 17/23 Platz 7: Ostseestadion (Hansa Rostock, 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 18/23 Platz 6: Millerntor-Stadion (FC St. Pauli, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 19/23 Platz 5: Rudolf-Harbig-Stadion (Dynamo Dresden, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 20/23 Platz 4: BORUSSIA-PARK (Borussia Mönchengladbach, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 21/23 Platz 3: Allianz Arena (FC Bayern München, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 22/23 Platz 2: Stadion An der Alten Försterei (Union Berlin, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,7 © getty 23/23 Platz 1: Signal Iduna Park (Borussia Dortmund, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,7

Bundesliga: 1. Spieltag mit Bayern und Hertha im Überblick

Der BVB ist einen Tag später gegen den FC Augsburg gefordert, das erste Topspiel der Saison steigt im Borussia-Park, wenn Mönchengladbach den FC Schalke 04 empfängt. Aufsteiger Union hat mit dem Gastspiel in Leipzig am Sonntag eine schwere Aufgabe vor der Brust.