Schalke, News und Gerüchte: Ralf Fährmann zum Medizincheck bei Norwich City

Ralf Fährmann steht offenbar vor dem Absprung bei Schalke 04. Einem Medienbericht zufolge weilt der Torhüter bereits zum Medizincheck bei Norwich City. Derweil droht Königsblau auch noch der Abgang von Abwehrspieler Matija Nastasic, an dem der AC Milan interessiert sein soll.

Schalke, News: Ralf Fährmann zum Medizincheck bei Norwich City

Es kommt offenbar Bewegung ins Torhüter-Karussell von Schalke 04. Wie Sky Sports berichtet, befindet sich Ralf Fährmann bereits beim Medizincheck bei Norwich City. Demnach werden die Canaries den 30-jährigen Schlussman in Kürze ausleihen.

Auch Bild hatte von einer Leihe berichtet, die ein Jahr andauern soll. Eine Kaufoption sei jedoch kein Thema. Fährmanns Vertrag auf Schalke läuft derweil noch bis 2022.

Fährmann hatte in der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz an U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel verloren. Dieser wiederum wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, obgleich auch ein Verbleib bis zu dessen Vertragsende 2020 im Raum steht.

© getty

Schalke, Gerücht: AC Milan zeigt Interesse an Matija Nastasic

Dem FC Schalke 04 droht Personalnot in der Innenverteidigung, Nachdem sich Neuzugang Ozan Kabak im Training verletzt hatte, könnte nun Matija Nastasic das Weite suchen. An ihm soll der AC Milan interessiert sein, wie Sport Italia berichtet.

Die Rossoneri sehen Nastasic demnach als Alternative zu Dejan Lovren vom FC Liverpool an, der den Italienern zu teuer sei. Nastasic hat noch Vertrag bis Juli 2022 und kam einst von Manchester City für eine Ablösesumme in Höhe von 9,5 Millionen Euro ins Ruhrgebiet.

Der Sommerfahrplan von Schalke 04