Bundesliga-Spielplan, Saison 2019/2020: Der 1. Spieltag im Überblick

Titelverteidiger Bayern München eröffnet die 57. Saison in der Bundesliga am 16. August mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC (20.30 Uhr).

Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt. Der Rekordmeister aus München gab zuletzt bei einem Saison-Auftakt im Jahr 2008 Punkte ab (2:2 gegen den Hamburger SV).

Die ersten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga sind in der Woche 8. bis 12. Juli geplant. Über den Saisonverlauf folgen die weiteren konkreten Ansetzungen jeweils unter anderem in Abhängigkeit vom Abschneiden der Klubs in den internationalen Wettbewerben sowie im DFB-Pokal.

Der 1. Spieltag der Bundesliga 2019/20 im Überblick

Freitag, 16. August 2019

Bayern München - Hertha BSC (20.30)

Samstag/Sonntag, 17./18 August 2019

Borussia Dortmund - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg - FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin - RB Leipzig