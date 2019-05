Borussia Dortmund, News und Gerüchte: BVB traf sich wohl mit Julian Brandt

In die Gerüchteküche rund um die Transferbemühungen des BVB kommt Bewegung. Medienberichten zufolge habe Borussia Dortmund Kontakt zum Vater von Julian Brandt aufgenommen. Derweil scheint ein Youngster vor dem Absprung zu stehen.

BVB: Dortmund in Gesprächen mit Julian Brandts Vater

Im Vergleich zum Titelkonkurrenten aus München hat Borussia Dortmund noch keinen Neuzugang für die neue Saison vorgestellt. Das könnte sich bald ändern, denn die Borussen sollen Medienberichten zu Folge in Gesprächen mit Julian Brandt sein.

Wie die Bild berichtet, habe sich der BVB vor mehreren Wochen mit Brandts Vater getroffen und den Kontakt seitdem aufrechterhalten. Der Vertrag Brandts bei Bayer Leverkusen läuft bis 2021, doch schon vorher könnte sich der Tabellenzweite die Dienste des 23-Jährigen sichern.

Brandts Vertrag soll nämlich eine Ausstiegsklausel von rund 25 Millionen Euro enthalten. Das Blatt verkündet auch, dass das Interesse der nationalen Konkurrenz abgeflacht ist. So habe der FC Bayern kein Interesse mehr am Nationalspieler und fünfmaligen Torschützen in dieser Bundesliga-Saison.

BVB, Gerüchte: Geht Konate in die Niederlande?

Die zweite Garde des BVB muss demnächst wohl einen Abgang kompensieren. Wie Reviersport berichtet, steht Mony Konate aus der Reserve der Borussia vor einem Wechsel zum niederländischen Erstligisten FC Utrecht.

Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt in dieser Spielzeit in der Regionalliga West auf 18 Einsätze und erzielte dabei ein Tor. Der Guineer kam erst in der Vorsaison von der TuS Erndtebrück.

BVB-Spielplan: Das Restprogramm im Überblick

Datum Heim Gast Stadion Hinspiel 4. Mai (32. Spieltag) Bremen Dortmund Weserstadion 2:1 11. Mai (33. Spieltag) Dortmund Düsseldorf Signal Iduna Park 1:2 18. Mai (34. Spieltag) Mönchengladbach Dortmund Borussia-Park 2:1

BVB, Termine: Heute Pressekonferenz mit Favre

Vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Samstagabend um 18.30 Uhr hat der BVB die obligatorische Pressekonferenz anberaumt. Lucien Favre wird ab 12.30 Uhr zu den Medienvertretern sprechen. Darüber hinaus wird der BVB heute vor geschlossenen Türen trainieren. Am Abend steht dann die Reise nach Bremen an.