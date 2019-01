Borussia Dortmund startet ohne Manuel Akanji und Jadon Sancho ins Trainingslager

Borussia Dortmund ist ohne Manuel Akanji und Jadon Sancho ins Trainingslager nach Marbella in Spanien aufgebrochen. Akanji wird nach Vereinsangaben aufgrund erneut aufgetretener Hüftprobleme in den kommenden Tagen weiter untersucht.

Wie lange Akanji ausfällt, ist offen. Jungstar Sancho reist aus persönlichen Gründen erst am Wochenende nach Spanien nach. Das Trainigslager geht bis zum 12. Januar.

Die zuletzt verletzten Abdou Diallo (Zerrung), Paco Alcacer (Faserriss) und Dan-Axel Zagadou (Fußstauchung) waren hingegen mit an Bord. Das Trio soll an der Costa del Sol zunächst individuell auf den Rückrundenstart des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga am 19. Januar bei RB Leipzig vorbereitet werden. Der BVB geht mit sechs Punkten Vorsprung auf Rekordmeister Bayern München in die Rückrunde.