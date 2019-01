BVB gegen Fortuna Düsseldorf heute live: Testspiel von Borussia Dortmund im LIVE-TICKER

Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf befinden sich in der Winterpause im Trainingslager in Marbella. Am heutigen Montag um 16 Uhr trifft der BVB in einem Testspiel gegen Düsseldorf auf seinen einzigen Hinrunden-Bezwinger. Hier könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB gegen Fortuna Düsseldorf: Vor dem Anpfiff

Vor dem Anpfiff: Der BVB verlor in der Hinrunde der aktuellen Bundesliga-Saison nur gegen Fortuna Düsseldorf. Die Partie endete mit 2:1 in Düsseldorf. Während Dodi Lukebakio und Jean Zimmer für die Fortuna die Treffer erzielten, traf Paco Alcacer für die Schwarz-Gelben.

Vor dem Anpfiff: Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf wird um 16 Uhr angepfiffen.

BVB gegen Fortuna Düsseldorf: Beide Teams im Trainingslager

Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf befinden sich aktuell in der Vorbereitung auf die Winterpause in Marbella in Spanien. Während der BVB schon am vergangenen Freitag ins Trainingslager reiste, flog die Fortuna erst am 5. Januar nach Spanien. Beide Teams bestreiten noch ein weiteres Testspiel in Marbella.

BVB - Fortuna Düsseldorf: Der Kader von Dortmund

Borussia Dortmund kann in Marbella fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nur der angeschlagene Innenverteidiger Manuel Akanji steht dem BVB wegen Hüftproblemen im Trainingslager nicht zur Verfügung. Wie lange der Schweizer ausfallen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Jadon Sancho stieß aus persönlichen Gründen erst am Wochenende zur Mannschaft dazu. Zudem sind die Talente Tobias Raschl, Amos Pieper und Julian Schwermann nach Spanien mitgereist.

BVB - Fortuna Düsseldorf: Der Kader von Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat 22 Feldspieler und vier Torhüter nach Spanien mitgenommen. Trainer Friedhelm Funkel sortierte mit Emir Kujovic, Gökhan Gül und Taylan Duman im Vorfeld drei Spieler aus. "Diese drei Spieler sind ein Stück weit von der Mannschaft weg im Moment", sagte Funkel nach der ersten Übung am Samstag. "Sie haben ja auch in der gesamten Hinrunde keine Möglichkeit bekommen, zu spielen. Deswegen sind sie zu Hause geblieben. Ich will hier mit einem kleinen Kader arbeiten", erklärte Funkel.

Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf heute live auf DAZN

Die Begegnung zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf wird live beim Streamingdienst DAZN übertragen. Außerdem zeigt Sport 1 die Partie live im TV.

BVB: Die nächsten Spiele im Überblick

Wettbewerb Datum Anstoß Gegner Ort Test 07.01.2019 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf Marbella Test 11.01.2019 17:00 Uhr Feyenrood Rotterdam Marbella Bundesliga 19.01.2019 18:30 Uhr RB Leipzig A

Fortuna Düsseldorf: Die nächsten Spiele im Überblick