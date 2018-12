FC Bayern - Boca-Legende: James will FCB offenbar verlassen

James Rodriguez will den FC Bayern München wohl zum Ende seiner Vertragslaufzeit im Sommer verlassen und zu Real Madrid zurückkehren. Das behauptet zumindest der ehemalige argentinische Nationaltorwart Hugo Gatti.

"Er (James) sagte mir, dass er zu Real Madrid zurückkehrt, dass das sein Wunsch sei", verriet die 74-jährige Legende der Boca Juniors in der spanischen Fußball-Talkshow El Chiringuito. Die beiden seien sich am Sonntag im Rahmen des Copa-Libertadores-Finales im Estadio Santiago Bernbeu in Madrid begegnet.

Weiter unklar ob der FC Bayern die Kaufoption zieht

James ist noch bis zum Saisonende von den Königlichen nach München ausgeliehen. Der Rekordmeister besitzt zudem eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro für den Kolumbianer.

Zuletzt hatte James im Rahmen eines Fanklub-Treffens in Straubing noch betont, dass er gerne in München bleiben würde.