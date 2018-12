BVB - News und Gerüchte: Michael Zorc fordert Geduld für Paco Alcacer

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Geduld für Topstürmer Paco Alcacer gefordert. Der Spanier sei künftig eine Option für die Startelf, müsse jedoch behutsam aufgebaut werden.

Michael Zorc fordert Geduld für Paco Alcacer

Zorc dementierte gegenüber der Bild-Zeitung, dass für Alcacer lediglich die Reservistenrolle beim BVB bliebe. "Es ist Quatsch, dass Lucien Favre mit Paco nur als Joker plant", sagte der Sportdirektor.

Niemand solle vergessen, dass Alcacer "zwei Jahre lang kaum gespielt hat und bei uns direkt eine Muskelverletzung hatte", erklärte Zorc. Favre wolle Alcacer daher "behutsam aufbauen". Zorc versicherte jedoch, dass Alcacer "bald auch wieder im Drei-Tages-Rhythmus spielen kann".

Der Spanier erzielte in der laufenden Bundesligasaison bereits zehn Tore, neun davon als Einwechselspieler. Auch am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg startete zunächst Mario Götze in der Sturmspitze. Alcacer kam nach 70 Minuten in die Partie und erzielte in der Nachspielzeit seinen zehnten Saisontreffer.

Hoffenheim-Präsident Hofmann kritisiert Watzke

Peter Hofmann ist als Klubchef der TSG Hoffenheim am Montag einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Hofmann attackierte während seiner Rede die Klubführung von Borussia Dortmund. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe die "Diskriminierung" Dietmar Hopps durch die Dortmunder Anhänger gedeckt.

