John Yeboah vom VfL Wolfsburg doch nicht mit Anthony Yeboah verwandt

John Yeboah vom VfL Wolfsburg gab kürzlich sein Bundesliga-Debüt, wird allerdings die Erfolgsgeschichte der Yeboah-Familie nicht weiterschreiben. Der junge Wolfsburger ist entgegen seiner eigenen Annahme nicht mit Ex-Frankfurt-Star Anthony Yeboah verwandt.

Kurioserweise ging John lange von einer Verwandtschaft zu Anthony aus. "Bis vor kurzem hatte ich gedacht, dass Anthony Yeboah und ich verwandt sind, da er früher mit meinem mittlerweile verstorbenen Vater befreundet und wohl auch bei uns öfter zu Besuch war", wird er auf der offiziellen Vereinshomepage zitiert.

Anthony machte diesen Gerüchte schon in der Bild ein Ende: "Ich kenne ihn nicht. Der Name Yeboah ist in Ghana wie Müller in Deutschland. Aber ich wünsche ihm viel Erfolg." John fragte nach seinem Bundesliga-Debüt in der Familie nach. Die Mutter klärte schließlich auf, dass keine Verwandtschaft besteht.

Somit wird Yeboah eine eigene Familiengeschichte beginnen. Dafür stehen die Chancen gut, hat er doch bei den Verantwortlichen der Wölfe einen guten Eindruck hinterlassen. "Es ist nicht die Idee, ihn wieder runterzuschieben", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke über eine mögliche Rückkehr in den Unterbau der Wölfe.