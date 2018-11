Bundesliga: FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im zweiten Sonntagsspiel treffen heute der FSV Mainz 05 und Werder Bremen aufeinander. Wo ihr die Partie verfolgen könnt und was ihr alles über das Spiel wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Werder Bremen kann mit einem Sieg in Mainz den Sprung auf die Champions-League-Plätze schaffen. Die Bremer stehen mit 17 Punkten auf Platz 6 der Tabelle. Mainz 05 dagegen konnte in der Saison bisher nur neun Punkte sammeln. Mit einem Sieg könnte der Sprung aus der abstiegsgefährdeten Zone gelingen.

Wann findet FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen statt?

Das Spiel Mainz 05 gegen Werder Bremen findet am heutigen Sonntag um 18 Uhr in der Opel Arena in Mainz statt. Schiedsrichter der Partie wird Guido Winkmann sein.

FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie die meisten Spiele der Bundesliga wird die Übertragung des Spiels vom Pay-TV-Sender Sky übernommen. Einschalten müsst ihr dafür den Sender Sky Bundesliga 1 HD. Folgendes Personal begleitet euch durch die Übertragung:

Moderation: Michael Leopold

Experte: Dietmar Hamann

Kommentator: Holger Pfandt

Alle Kunden von Sky können das Spiel zudem über den Livestream von Sky Go verfolgen. Außerdem gibt es die Partie im LIVETICKER von SPOX.

FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen: Mögliche Aufstellungen

Sandro Schwarz muss auf Adler (Aufbautraining), Baku (Syndesmoseriss) und Berggreen (Reha-Training) verzichten.

Mainz: Müller - Aaron, Niakthate, Bell, Brosinski - Kunde - Mwene, Gbamin - Boetius - Quaison, Mateta

Den Grün-Weißen stehen Kapino (Sehnenverletzung), Käuper (Teilruptur des Außenbandes), Bartels (Aufbautraining) und Johannsson (Fußverletzung) nicht zur Verfügung.

Bremen: Pavlenka - Augustinsson, Moisander, Veljkovic, Gebre Selassie - Bargfrede - Eggestein, Klaassen - Kainz, Harnik - Kruse

