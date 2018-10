BVB lehnte Rekord-Angebot vom VfB Stuttgart für Bruun Larsen ab

Borussia Dortmunds Shootingstar Jacob Bruun Larsen hat im Sommer ganz oben auf der Wunschliste des VfB Stuttgart gestanden, der bereit war, einen vereinsinternen Rekordbetrag für den Dänen auf den Tisch zu legen. Das bestätigte Sportvorstand Michael Reschke im Gespräch mit der Bild.

"Wir waren bereit, die höchste Ablöse der Vereinsgeschichte für ihn zu zahlen. Wir haben Dortmund zwölf Millionen Euro geboten", verriet er. Trotz der stattlichen Summer kassierte der VfB einen Korb: "Michael Zorc war überhaupt nicht gesprächsbereit, hat einen Verkauf kategorisch ausgeschlossen", sagte Reschke.

Der VfB-Sportvorstand, der vor seinem Engagement in Stuttgart unter anderem als Kaderplaner bei Bayer Leverkusen und dem FC Bayern arbeitete, sieht in Bruun Larsen unglaubliches Potenzial.

"Ich erlebe jetzt meine 40. Saison im Profifußball. Aber in dieser Zeit habe ich keine fünf Spieler erlebt, die in diesem Alter schon so weit, so reif waren wie Jacob", sagte er.

Nach starker Vorbereitung gehört der 20-jährige U21-Nationalspieler Dänemarks in der laufenden Saison zum Stammpersonal beim BVB. In fünf Pflichtspielen kommt er bislang auf drei Treffer und zwei Assists.