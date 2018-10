BVB - FC Augsburg heute live: Borussia Dortmund gegen FCA im TV, Livestream, Liveticker

Am 7. Spieltag empfängt heute der BVB den FC Augsburg. Für beide Teams, Borussia Dortmund und den FCA, ist es das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Bei SPOX erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Partie, sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Nach sechs Spieltagen in der Bundesliga steht der BVB mit 14 Punkten an der Tabellenspitze. Borussia Dortmund ist noch ungeschlagen in dieser Saison, daheim ist der BVB sogar noch ganz ohne Punktverlust. Der FC Augsburg steht mit bisher zwei Niederlagen, zwei Siegen und zwei Remis mit acht Punkten auf Rang acht.

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das BVB-Heimspiel gegen den FC Augsburg findet heute im Signal Iduna Park in Dortmund statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

BVB gegen den FCA live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Das Bundesligaspiel zwischen dem BVB und dem FCA wird live und exklusiv auf Sky übertragen. Auf Sky Sport 2 HD seht ihr die Partie im Einzelspiel, kommentiert von Marcus Lindemann und auf Sky Sport 1 HD die Konferenz der Nachmittagsspiele. Die Vorberichterstattung startet um 14 Uhr. Im Livestream könnt ihr die Begegnung via Sky Go verfolgen.

40 Minuten nach Abpfiff stehen die Highlights der Bundesligaspiele auf DAZN für euch bereit. Bei SPOX hält euch der Liveticker auf dem Laufenden.

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Dahoud, Reus - Wolf, Philipp, Larsen

Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Dahoud, Reus - Wolf, Philipp, Larsen FCA: Luthe - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Framberger, Gregoritsch, Baier, Max - Hahn, Finnbogason, Caiuby

Borussia Dortmund gegen "knackigen" Lieblingsgegner FC Augsburg

Daheim ist der BVB in dieser Saison eine Macht. Nicht nur, dass die Dortmunder im Signal Iduna Park noch ohne Punktverlust sind, sondern auch, dass sie in jedem Spiel (drei BL, ein CL) mindestens drei Tore erzielen konnten. Dazu kommt mit dem FC Augsburg der Lieblingsgegner der Dortmunder. Gegen keinen anderen Bundesligisten ist die Niederlagenquote von Dortmund so niedrig wie gegen Augsburg (acht Prozent).

Für FCA-Coach Manuel Baum steht der BVB "zu Recht ganz oben". "Dortmund ist momentan die Mannschaft mit der größten Leichtigkeit in der Bundesliga. Lucien Favre macht es sehr gut. Das wird richtig knackig", sagte Baum. Ohne ein Aber kommt Baum allerdings nicht aus: "Aber wer uns kennt: Wir können auch richtig knackig sein." Und dass sie das können, spiegeln die letzten Duelle der beiden Team wider.

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg: Die letzten Duelle