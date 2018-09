VfB-Fans demonstrieren gegen Deutschlands Bewerbung für die Austragung der EM 2024

Die Fans des VfB Stuttgart haben beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ihrem Unmut gegenüber dem DFB, dessen Präsident Reinhard Grindel und der Bewerbung um die EM 2024 Luft verschafft. Auf zwei Spruchbändern bezog die Cannstatter Kurve eindeutig Stellung - gegen die Kandidatur.

"United by money - korrupt im Herzen Europas", hieß es auf dem einen Banner in Anlehnung an den Slogan der Bewerbung ("United by Football - vereint im Herzen Europas"). Dazu waren das Bewerbungslogo und das Logo der UEFA abgebildet. Auf einem weiteren Spruchband stand zu lesen: "Gute Miene zum nächsten gekauften Turnier?! Grindel/Koch raus! Scheiß DFB!"

Grindel und dessen Vize Rainer Koch stehen vor allem bei den Ultra-Gruppierungen in der Kritik. Über die EM-Bewerbung wird am Donnerstag am UEFA-Sitz in Nyon entschieden. Deutschland gilt gegen den einzigen Gegenkandidaten Türkei als Favorit.