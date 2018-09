VfL Osnabrück - BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und Livestream sehen

Der BVB gastiert am heutigen Donnerstag in einem Freundschaftsspiel beim VfL Osnabrück. SPOX zeigt, wie ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt.

Obwohl Dortmund zehn Spieler für die Länderspiele abstellen musste, reist der BVB immer noch mit einem prominent besetzten Kader nach Osnabrück. Beim Gastgeber hingegen sind alle Mann an Bord.

Wo und wann spielt der VfL Osnabrück gegen den BVB?

Das Testspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Borussia Dortmund findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr statt. Spielstätte ist das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück.

VfL Osnabrück gegen den BVB im TV und im Livestream

Die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und Borussia Dortmund gibt es heute kostenlos im Livestream zu sehen. Der BVB überträgt das Spiel ab 19 Uhr über folgende Kanäle als Livestream:

Wer das Spiel nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX dennoch stets auf dem Laufenden: Hier gibt es einen Liveticker zum Freundschaftsspiel zwischen Osnabrück und dem BVB.

VfL Osnabrück gegen Borussia Dortmund: Paco Alcacer vor Debüt?

Die Partie am heutigen Donnerstag wird wohl die Premiere von Neuzugang Paco Alcacer im Trikot der Schwarz-Gelben sein.

Der 25-jährige Spanier kam in der vergangenen Woche vom FC Barcelona und soll die nach dem Abgang von Pierre-Emerick Aubameyangim Winter vakante Position im Sturm langfristig besetzen. Zwar hat Alcacer wie sein Vorgänger Michy Batshuayi nur einen Leihvertrag, doch der BVB soll sich eine Kaufoption zwischen 20 und 30 Millionen Euro gesichert haben.

© bvb

Die bisherigen Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Osnabrück und dem BVB