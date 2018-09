BVB - VfL Osnabrück im Liveticker: Feiert Paco Alcacer im Testspiel sein Debüt?

Borussia Dortmund tritt am heutigen Donnerstag beim VfL Osnabrück an der Bremer Brücke zu einem Testspiel an. Dort könnte BVB-Neuzugang Paco Alcacer sein Debüt feiern. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr. SPOX ist an dieser Stelle rechtzeitig per Liveticker dabei.

Dieser Artikel wird im Laufe des Tages fortlaufend aktualisiert.

10.43 Uhr: Auf den BVB wartet mit Drittligist Osnabrück ein Gegner, der in der laufenden Saison noch ungeschlagen ist. Nach sechs Spielen (drei Siege, drei Unentschieden) belegt der VfL aktuell Tabellenplatz drei.

10.25 Uhr: Auch die zuletzt kaum berücksichtigten Mario Götze oder Shinji Kagawa werden wohl spielen. Zudem sind Thomas Delaney, Marcel Schmelzer, Lukasz Piszczek und der lange verletzten Julian Weigl mit von der Partie.

10.15 Uhr: Vor allem Neuzugang Paco Alcacer dürfte sein Debüt für die Borussia feiern, nachdem er beim letzten Bundesligaspiel gegen Hannover 96 (0:0) noch nicht im Kader stand.

10.07 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker zur Partie zwischen dem BVB und dem VfL Osnabrück. Dortmunds Trainer Lucien Favre wird zwar auf zehn Nationalspieler verzichten müssen, trotzdem hat der Schweizer genügend Akteure zur Verfügung, um eine prominente Elf aufbieten zu können.

BVB: Zehn Nationalspieler für Länderspielpause abgestellt