BVB-Transfers der Sommerpause: Neuzugänge und Abgänge bei Borussia Dortmund: Alcacer, Diallo, Sahin

Nach der insgesamt enttäuschenden vergangenen Saison baute der BVB unter dem neuen Coach Lucien Favre seinen Kader ordentlich um. SPOX gibt einen Überblick über die Zu- und Abgänge von Borussia Dortmund.

Insgesamt acht Spieler stießen im vergangenen Transferfenster neu zum BVB, auf der Gegenseite hatte der Klub elf Abgänge zu verzeichnen.

BVB-Transfers: Neuzugänge von Borussia Dortmund

Name Alter Verein Ablöse Abdou Diallo 22 Mainz 05 28 Millionen Euro Thomas Delaney 27 Werder Bremen 20 Millionen Euro Axel Witsel 29 Tianjin Quanjian 20 Millionen Euro Marius Wolf 23 Eintracht Frankfurt 5 Millionen Euro Paco Alcacer 25 FC Barcelona Leihe Eric Oelschlägel 22 Werder Bremen II ablösefrei Marvin Hitz 30 FC Augsburg ablösefrei Achraf Hakimi 19 Real Madrid Leihe

BVB-Neuzugang Paco Alcacer: Endlich der Aubameyang-Nachfolger?

Alter: 25

Position: Mittelstürmer

Vertrag bis: 30.06.2019

Seit dem Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang war der BVB auf der Suche nach einer langfristigen Lösung im Sturmzentrum, die nun Alcacer sein soll. Zwar besitzt der Spanier wie sein Vorgänger Michy Batshuayi vorerst nur einen Leihvertrag, doch Borussia Dortmund sicherte sich eine Kaufoption, die zwischen 20 und 30 Millionen Euro liegen soll.

Alcacer kommt vorerst für eine Gebühr von 2 Millionen Euro bis Saisonende vom FC Barcelona, wo er in zwei Spielzeiten aber nur als Ergänzungsspieler agierte. Dennoch machte der Spanier in seinen zwei Jahren für Barcelona 50 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore und 8 Assists beisteuerte. Zuvor war er beim FC Valencia tätig, wo ihm in seiner stärksten Saison in der Primera Division 13 Tore und sieben Vorlagen gelangen.

© bvb

BVB-Neuzugang Axel Witsel: Der Ruhepol im Mittelfeld

Alter: 29

Position: Defensives Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Witsel ist wohl der größte Name, den der BVB in diesem Sommer verpflichtete. Der Belgier zeigte bei der WM starke Leistungen und konnte wegen einer Abstiegsklausel 20 Millionen Euro zu den Dortmundern wechseln.

Der Mittelfeldmann genießt seit vielen Jahren ein hohes Ansehen, den Sprung zu einem der Topligen wagte er allerdings nie. Stattdessen verdiente er sein Geld nach der Zeit in Belgien bei Standard Lüttich in Portugal bei Benfica, in Russland bei Zenit und zuletzt in China bei Tianjin Quanjian.

Wie wichtig Witsel für die Dortmunder in dieser Saison werden kann, machte er bereits mit starken Leistungen zum Saisonstart klar. "Er bringt uns Ruhe im Spielaufbau, bewahrt auch unter Druck immer einen kühlen Kopf. Außerdem ist er auch offensiv immer wieder gefährlich", sagte Lucien Favre über die Qualitäten des Belgiers.

© getty

BVB-Neuzugang Abdou Diallo: Der zweitteuerste Bundesliga-Verteidiger

Alter: 23

Position: Innenverteidigung

Vertrag bis: 30.06.2023

Mit 28-Millionen Euro Ablöse an den FSV Mainz 05 ist Abdou Diallo der teuerste Einkauf des BVB in diesem Transfersommer. Überhaupt überwies in der Bundesliga bisher nur der FC Bayern für Mats Hummels mehr Geld für einen Verteidiger.

Sportdirektor Michael Zorc bezeichnete Diallo als einen "modernen, spielstarken und dazu sehr intelligenten Innenverteidiger", der auch als Außenverteidiger oder als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden könne. Durch den Abgang von Sokratis war Diallo seit Saisonbeginn unumstrittener Stammspieler in der Innenverteidigung.

Dabei erlebte der 23-Jährige einen rasanten Aufstieg. Diallo war erst im vergangenen Sommer für rund fünf Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein AS Monaco zum FSV Mainz 05 gewechselt, stand dort in 30 Pflichtspielen auf dem Platz und empfahl sich für höhere Aufgaben bei den Schwarz-Gelben.

© getty

Thomas Delaney beim BVB: Gesicht der neuen Identität

Alter: 27

Position: zentrales Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Thomas Delaney kam für rund 20 Millionen Euro von Werder Bremen zum BVB. Dort soll er mit seinen ihm zugeschriebenen Attributen ein Stück weit die verloren gegangene Identität wieder zum Tragen bringen.

"Thomas Delaney ist ein physisch und charakterlich starker Spieler, der mit seiner offenen Art und seinem ausgeprägten Siegeswillen hervorragend in unsere Mannschaft und zum gesamten BVB passt. Er wird unser Spiel mit seiner körperlichen Präsenz bereichern", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc bei der Vorstellung des neuen Spielers.

Delaney war sowohl bei Werder als auch in der dänischen Nationalmannschaft bei der WM 2018 eine wichtige Stütze im Team und bestach durch läuferischen und kämpferischen Einsatz. An der Weser kam Delaney in der abgleuafenen Saison auf 36 Pflichtspiele, drei Tore und sechs Vorlagen.

BVB-Sommertransfers: Alcacer, Witsel, Diallo, Delaney

BVB-Sommertransfers: Wolf, Hakimi, Hitz, Sahin, Sokratis