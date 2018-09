Bundesliga: Hannover 96 gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der Bundesliga treffen Hannover 96 und die TSG Hoffenheim aufeinander. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV und Liveticker verfolgen könnt.

In den beiden Parallelspielen treten Bayern München und Augsburg sowie Freiburg und Schalke gegeneinander an.

Hannover 96 - TSG Hoffenheim heute live

Die Partie in der englischen Woche wird am heutigen Dienstag um 20.30 Uhr angepfiffen. Ausgetragen wird das Spiel in der HDI-Arena, der Heimstätte von Hannover 96.

Bundesliga heute live: Hannover gegen Hoffenheim - TV, Livestream

Die Partie wird live und exklusiv vom Pay-TV Sender Sky Sport übertragen. Oliver Seidler kommentiert die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 5 und Sky Sport Bundesliga 5 HD.

Neben dem Einzelspiel wird es auch in der Bundesliga-Konferenz zu sehen sein. Parallel zur TV-Übertragung bietet der Sender via Sky Go das Spiel im Livestream an.

Hannover 96 - Hoffenheim live im Liveticker

Für Fußball-Fans ohne Sky-Abonnement gibt es hier den SPOX-Liveticker.

Bundesliga, 5. Spieltag heute: Die Spiele am Dienstag