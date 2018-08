Ralf Rangnick äußert sich über RB Leipzigs Transferplanungen und seine Trainer-Rolle

Trainer Ralf Rangnick hat sich über die Transferplanungen seines Klubs RB Leipzig geäußert. "Wir halten unser Budget ein. Ein 30-Millionen-Transfer ist ausgeschlossen", sagte Rangnick der Mitteldeutschen Zeitung.

Unwahrscheinlich wird somit wohl ein Transfer von Ademola Lookman, der in der vergangenen Saison per Leihe in Leipzig spielte. Für eine feste Verpflichtung verlangt sein Klub FC Everton offenbar rund 35 Millionen Euro. "Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob es nicht klappt. Aber die Betonung liegt auf 'im Moment'", sagte Rangnick.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum FC Liverpool gewechselten Naby Keita wurde Leipzig bisher noch nicht fündig. "Wir sind schon noch dran, in den verbleibenden drei Wochen jemanden für diese Position zu verpflichten, der uns im Idealfall sofort weiterhilft. Wenn das nicht gelingt, können wir das aber auch intern lösen", sagte Rangnick. In Frage käme wohl Kevin Kampl.

Unwahrscheinlich ist ein Transfer von Sebastian Rudy vom FC Bayern München. "Sebastian ist grundsätzlich ein guter Spieler. Aber ich halte es momentan für wenig wahrscheinlich, dass solch ein Transfer für uns umsetzbar ist", erklärte Rangnick.

RB Leipzig: Ralf Rangnick über seine Rolle als Übergangstrainer

Bis Julian Nagelsmann im Sommer 2019 die Mannschaft übernehmen wird, fungiert Rangnick selbst als Trainer. "Ich war aus Sicht des Klubs und der Fans die naheliegende und sinnvollste Lösung", sagte er. "Es nicht zu machen, hätte bedeutet, mich der Verantwortung nicht zu stellen."

Bereits in der Saison 2015/16 trainierte er die Mannschaft und führte sie zum Bundesligaaufstieg. "Auch damals kam die Frage: Was passiert, wenn es sportlich nicht läuft? Aber so denke ich nicht", sagte Rangnick. "Wenn ein Trainer in die Misserfolgsspur gerät, dann hast du als Verein immer ein Problem. Aber ich sehe nicht, weshalb ich mit der Energie, die ich verspüre, der Lust auf die Arbeit mit dem Team und meinem Staff keinen Erfolg haben sollte."

Ralf Rangnick: Seine Bilanz als Trainer von RB Leipzig