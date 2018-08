Berater bestätigt: Emil Forsberg bleibt bei RB Leipzig.

Emil Forsberg wird in der kommenden Saison für RB Leipzig auflaufen. Gegenüber der Bild hat sein Berater Hasan Cetinkaya einen Wechsel des Schweden in diesem Sommer ausgeschlossen.

Auf Nachfrage bestätigte Cetinkaya, dass ein Treffen zwischen ihm und den RB-Verantwortlichen stattgefunden habe: "Ja, ich kann das Treffen bestätigen. Wir haben über Emils Zukunft gesprochen. Emil hat hier bis 2022 einen Vertrag. Und er will diesen Sommer Leipzig nicht verlassen", sagte Cetinkaya.

Zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte in den internationalen Medien, nach denen sowohl der AC Milan als auch die Roma konkretes Interesse am Schweden gezeigt haben. Zwar nannte Cetinkaya keine Namen, sprach aber davon, dass "große Klubs" hinter dem Schweden her waren und es immer noch sind.

Ralf Rangnick ausschlaggebend für Leipzig-Verbleib

Ausschlaggebend für den Verbleib des Schweden ist offenbar Ralf Rangnick, der in der kommenden Saison das Traineramt bei RB inne hat: "Ralf Rangnick ist einer der besten Trainer weltweit. Und Emil vertraut ihm wie keinem anderen. Es gibt eine ganz besondere Verbindung zwischen beiden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Emil zurück in Topform bringt. Und Emil das Vertrauen mit starken Leistungen zurückzahlt", zitiert die Bild Forsbergs Berater.

Rangnick hatte Forsberg im Sommer 2015 zu RB Leipzig geholt und gilt vereinsintern als größter Förderer des Schweden.

Emil Forsbergs Leistungsdaten: Saison 17/18