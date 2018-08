BVB-News und -Gerüchte: Marco Reus nennt Lucien Favre besten Trainer, den er je hatte

Lucien Favre wird bereits nach wenigen Wochen als BVB-Trainer mit Lob überschüttet. Selbst FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat nur warme Worte für den Schweizer übrig. Marco Reus nennt Favre, den besten Trainer, den er je hatte. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB: So detailversessen ist Lucien Favre

Lucien Favre wird seinem Ruf auch beim BVB absolut gerecht. Der Schweizer überlässt auch bei den Schwarz-Gelben nichts dem Zufall, auch nicht die kleinsten Details. Bei Standards werden laut einem Bericht der Sport Bild die Startpositionen und Laufwege genau bestimmt, sogar den Zeitpunkt, wann die Mauer hochspringt, bestimmt der ehemalige Gladbach-Coach.

"Ich muss sehr viel lernen, weil er sehr detailversessen ist," staunte auch Neuzugang Abdou Diallo nicht schlecht. Gerade beim Zweikampfverhalten soll Favre im Training immer wieder unterbrechen und Dinge korrigieren. Entsprechend optimistisch sind die Verantwortlichen beim BVB: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Lucien unsere Erwartungen voll erfüllt", wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zitiert.

Lucien Favre: Seine Trainerstationen und Punkte-Ausbeute

Verein Amtsantritt Amtsaustritt Amtszeit Spiele Punkte/Spiel Yverdon-Sport 12/1996 06/2000 1307 Tage 47 1,21 Servette FC 07/2000 06/2002 729 Tage 68 1,57 FC Zürich 07/2003 09/2007 1460 Tage 163 1,85 Hertha BSC 07/2007 09/2009 820 Tage 94 1,48 Borussia Mönchengladbach 02/2011 09/2015 1679 Tage 189 1,65 OGC Nizza 07/2016 06/2018 729 Tage 99 1,54 Borussia Dortmund 07/2018 offen - - -

Rummenigge sieht BVB als größten Konkurrenten

Wer wird in der kommenden Saison der größte Gegner der Bayern in der Bundesliga? Für Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist es nicht Vizemeister Schalke 04, sondern Erzrivale Borussia Dortmund. "Das ist zumindest die zweitbeste Mannschaft in Deutschland", meinte Rummenigge im Interview mit der Sport Bild.

Und auch den Grund, warum der FCB auf den BVB aufpassen müsse, nannte KHR: Trainer Lucie Favre. "Lucien ist bekannt dafür, dass er im ersten Jahr immer sofort top funktioniert", erklärte Rummenigge. "Das wird der größte Konkurrent um die Deutsche Meisterschaft sein." Der 62-Jährige glaubt, dass Favre den BVB wieder in die Spur bringen und ein unangenehmer Gegner für die Bayern sein kann. "Sie haben in den vergangenen Jahren ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt, speziell im vorigen Jahr."

© getty

Marco Reus schwärmt von Lucien Favre

"Er ist unheimlich detailversessen. Was ich bislang gesehen habe, ist Wahnsinn", adelte Reus seinen neuen alten Trainer beim Sponsoren-Talk Brinkhoff's Ballgeflüster. "Er zeigt Dir, wie du verteidigen sollst, wo Du richtig stehst, welchen Fuß des Mitspielers Du anspielen musst."

Reus hat bereits eine Vorgeschichte mit Favre. Der Nationalspieler arbeitete bereits bei der anderen Borussia in Mönchengladbach mit dem Schweizer zusammen. "Er ist fachlich und menschlich der beste Trainer, den ich je hatte." Dies ist ein großes Kompliment, schließlich spielte Reus beim BVB auch für Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, die mit dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain nun absolute Schwergewichte in Europa trainieren.

