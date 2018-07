Jürgen Klopp lobt BVB für Verpflichtung von Favre: "Finde die Wahl außergewöhnlich gut“

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid Club Friendlies SV Werder Bremen -

Venlo

Jürgen Klopp hat den BVB für die Verpflichtung von Lucien Favre als neuen Cheftrainer gelobt. Außerdem forderte er einen anderen medialen Umgang mit Mesut Özil und Ilkay Gündogan.

"Ich finde die Wahl außergewöhnlich gut", sagte der Coach des FC Liverpool im Interview mit der SportBild über die Favre-Verpflichtung. Aus elf Aufeinandertreffen mit dem Schweizer während seiner Anstellung beim BVB weiß Klopp Favre zu schätzen und bewertet die Rückkehr des 60-Jährigen durchweg positiv.

"Ein sehr guter Trainer zurück in der Bundesliga in einem sehr guten Verein. Es wäre mir sehr recht, wenn das alles funktioniert", sagte Klopp.Nach Meinung des 51-Jährigen strahlt der Schweizer Ruhe aus, "und das ist wahrscheinlich ganz genau das, was Borussia gerade braucht. In den ein, zwei Jahren war alles ein bisschen aufgeregt. Insofern ist jetzt alles gut".

© getty

Klopp: Rücktrittsforderungen bei Özil sind "Quatsch"

Die Aktion seines Ex-Spielers Ilkay Gündogan und von Mesut Özil, sich vor dem WM zusammen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recip Erdogan zu treffen, wertet Klopp derweil als "ganz, ganz unglückliche Aktion." Allerdings glaube er auch, dass die beiden Nationalspieler "in dieser Sache sicherlich nicht wahnsinnig gut beraten" wurden.

Klopp fordert deswegen einen anderen medialen Umgang mit den beiden Akteuren: "Alle erwarten eine Entschuldigung. Aber die beiden haben immer noch 50, 60 oder gar 70 Prozent ihrer Familie in der Türkei. Leider habe ich noch von niemandem einen vernünftigen Lösungsvorschlag gehört."

Im Zuge dessen bewertet Klopp öffentliche Rücktrittsforderungen auch als "Quatsch. Die intelligenten Menschen dieses Landes fordern Toleranz. Und die anderen sollten am besten mal den Mund halten und nicht die Jungs infrage stellen".

Özil und Gündogan in der Nationalmannschaft