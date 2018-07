BVB-News und Gerüchte: Tauscht Borussia Dortmund Andre Schürrle gegen Wilfried Zaha?

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool CSL Shandong Luneng -

Der BVB will seinen Kader bis zum Start der Bundesliga-Saison weiter verkleinern. Andre Schürrle gilt als einer der Streichkandidaten unter Trainer Lucien Favre. Medienberichten zufolge ist ein Tausch geplant, um gleichzeitig die Lücke auf der Stürmer-Position zu füllen. Auch die Torhüter-Frage ist offensichtlich offener als zunächst angenommen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB: Kommt Wilfried Zaha im Tausch für Andre Schürrle?

"Wir sind uns einig, dass ein ein kleinerer Kader wünschenswert ist", sagte BVB-Sportdirektor bei der Vorstellung des neuen Trainers Lucien Favre Anfang Juli. Daran arbeitet der BVB dem Vernehmen nach auch mit Akribie. Gonzalo Castro, Erik Durm, Sokratis und Andriy Yarmolenko haben Dortmund bereits in dieser Sommertransferperiode verlassen.

Ein weiterer Streichkandidat soll mehreren Medienberichten zufolge auch Andre Schürrle sein. Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, plant der BVB ein Tauschangebot, um gleichzeitig mit einem Schürrle-Abgang die Lücke auf der Stürmer-Position zu füllen. Dem Blatt zufolge sei Crystal Palace seit Monaten an Schürrle interessiert. Der BVB habe hingegen ein Auge auf Wilfried Zaha geworfen.

Der 25 Jahre alte Ivorer hat allerdings noch Vertrag bis 2022 und soll rund 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Eins-zu-Eins-Tausches nicht unbedingt hoch. Der BVB müsste laut Bild-Zeitung wohl neben Schürrle noch eine Millionensumme im unbekannten Bereich bieten.

Schürrle wechselte im Sommer 2016 für knapp 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum BVB, konnte jedoch nur selten konstant gute Leistungen abrufen, was aber auch mit seiner Verletzungsanfälligkeit zusammenhing. Schürrle verpasste in seinen zwei Jahren bei den Schwarz-Gelben 36 Pflichtspiele.

Schürrles Statistiken und Stationen seiner Karriere

Verein Spiele Tore Torvorlagen Borussia Dortmund 51 8 10 VfL Wolfsburg 63 13 10 FC Chelsea 65 14 3 Bayer 04 Leverkusen 83 23 16 1. FSV Mainz 05 68 20 8

BVB-Trainer Lucien Favre lässt Torhüter-Frage um Hitz und Bürki offen

"Ich glaube, wer die Aussagen der Verantwortlichen von Dortmund gehört hat, weiß, dass ich wieder die Nummer eins bin", hatte Roman Bürki selbstbewusst im Rahmen des Schweizer Trainingslagers vor der WM und ergänzte: "Marwin hat das wahrscheinlich auch gewusst", denn natürlich habe man ihm das so kommuniziert.

Doch nach dem ersten Testspiel des BVB gegen Austria Wien scheint die Torhüter-Frage nicht so klar geregelt zu sein, wie es Bürki noch vor vier Wochen darstellte. Hitz überzeugte gegen die Austria, blockte jedoch alle Fragen nach seinem Status in Dortmund ab: "Ich werde nur über das Spiel reden", sagte er der WAZ. Lucien Favre ließ hingegen tiefer blicken und sagte, dass es "viel zu früh" sei, sich zu dem Thema zu äußern. Ein klares Bekenntnis zu Bürki als Nummer eins vermied der Schweizer.

BVB-Markenbotschafter Weidenfeller überrascht über "Strahlkraft" des BVB

Nach seinem Karriere-Ende war Roman Weidenfeller als Markenbotschafter des BVB in Asien unterwegs. "Ich habe in unseren Büros in Singapur oder China jede Menge nette Leute kennengelernt und war überrascht, wie stark die Marke BVB mittlerweile in Asien ist, welche Strahlkraft unser Klub dort besitzt", wird der 37-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert.

Am 7. September steigt im Signal-Iduna-Park Weidenfellers Abschiedsspiel, für das der Kartenvorverkauf jetzt schon "überragend" läuft. "Ich freue mich auf große Spielernamen, die zugesagt haben", äußerte er mit Blick auf das anstehende Abschiedsspiel.