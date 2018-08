Borussia Dortmund: Wer war die beste Nummer 9 aller Zeiten beim BVB?

In der Geschichte von Borussia Dortmund trugen viele große Spieler das Trikot mit der Nummer 9. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem BVB-Trikot gewesen ist.

Der "Held von Berlin": Norbert Dickel

Norbert Dickel ist in Dortmund wohl Jedermann ein Begriff. Der ehemalige Stürmer erlangte durch seine zwei Tore im Pokalfinale 1989 gegen Bremen beim 4:1 Legendenstatus. Als BVB-Stadionsprecher und Vereinsreporter ist er bis heute nicht wegzudenken.

DFB-Pokalsieger 1989

Norbert Dickel Borussia Dortmund Spiele 108 Tore 50 Assists 4

1991 bis 1999: Stephane Chapuisat

Chappi ist einen absolute Vereinslegende bei der Borussia. Aus Lausanne wechselte der Eidgenosse im Januar 1991 zum KFC Uerdingen, ehe ihn der BVB ein halbes Jahr später für 1,35 Millionen Euro Ablöse verpflichtete. Nach neun Jahren in Deutschland zog es den 100-maligen Nationalspieler wieder zurück in seine Heimat, wo er bis heute als Technischer Leiter der Young Boys Bern arbeitet.

Champions-League-Sieger 1997

Weltpokalsieger 1998

2x Deutscher Meister

2x Deutscher Superpokalsieger

Schweizer Meister 2001

2x Schweizer Torschützenkönig

5x Schweizer Fußballer des Jahres

Stephane Chapuisat Borussia Dortmund Spiele 283 Tore 122 Assists 60

1999 bis 2002: Fredi Bobic

5,75 Millionen Euro Ablöse waren dem BVB im Jahr 1999 die Dienste von Nationalstürmer Fredi Bobic wert. Nachdem der Schwabe unter Trainer Sammer in Ungnade gefallen war und kaum noch Spielzeit sah, zog es ihn bereits nach zweieinhalb Jahren weiter in die Premier League zu den Bolton Wanderers.

Europameister 1996

Torschützenkönig 1996

DFB-Pokalsieger 1997

Deutscher Meister 2002

Kroatischer Pokalsieger 2006

Fredi Bobic Borussia Dortmund Spiele 80 Tore 23 Assists 4

2002 bis 2006: Jan Koller

Den 2,02-Meter-Hüne wechselte für 10,5 Millionen Euro Ablöse vom RSC Anderlecht in den Ruhpott. Dort bildetet der Tscheche über Jahre hinweg zusammen mit Landsmann Tomas Rosicky eine gefürchtete Achse.

Deutscher Meister 2002

Tschechischer Meister 1995

Tschechischer Pokalsieger 1996

Belgischer Torschützenkönig 1999

2x Belgischer Meister

2x Fußballer des Jahres (Belgien & Tschechien)

Jan Koller Borussia Dortmund Spiele 184 Tore 79 Assists 31



2011 bis 2014: Robert Lewandowski

Lewy war wohl der letzte echte Neuner des BVB. Der Pole kam 2010 für 4,75 Millionen zum BVB und avancierte zu einem der wichtigsten Spieler im Kader. Dank seiner Tore feierte Dortmund zwei Meisterschaften in Folge sowie 2012 sogar das Double. Im Jahr 2014 wechselte der 98-fache Nationalspieler schließlich zum FC Bayern.

6x Deutscher Meister

2x DFB-Pokalsieger

3x Deutscher Superpokalsieger

11x Torschützenkönig

Polnischer Meister 2010

Polnischer Pokalsieger 2010

Polnischer Superpokalsieger 2010

Robert Lewandowski Borussia Dortmund Spiele 187 Tore 103 Assists 42

Die Spieler von Borussia Dortmund mit der Nummer 9 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.