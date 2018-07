BVB-Boss Watzke: Wäre bereit für Lewandowski 100 Millionen Euro zu zahlen

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, würde für Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München 100 Millionen Euro bezahlen. Der BVB sei in der Lage, solche Summen zu stemmen.

"Robert kennt das Geschäft, die Liga, sogar den Verein und wir wüssten, dass er sofort funktionieren würde. Für so einen Spieler wäre ich bereit, auch mal 100 Millionen Euro zu zahlen", sagte Watzke in einem Interview mit der SportBild. Allerdings ist er sich bewusst, dass dies nicht realistisch sei, da der Spieler nicht zum BVB zurückkehren wolle und der FC Bayern ihn ohnehin nicht gehen lasse. Lewandowski spielte bereits von 2010 bis 2014 in Dortmund.

Grundsätzlich sei der BVB in der Lage, Ablösesummen in diesem Preissegment zu stemmen, "wenn wir einen Spieler unbedingt haben wollen und 1000-prozentig von ihm überzeugt sind". Er bevorzuge allerdings den Weg, "solche Spieler selbst zu formen. Der BVB war immer am stärksten, wenn er seine Stars entwickelt hat."

Die prinzipiell immer höheren Ablösesummen müsse man "sportlich und wirtschaftlich analysieren und bewerten". Ältere Spieler, die man später nicht mehr weiterverkaufen könne, würde er nicht für so viel Geld kaufen. "Wenn ich - und das ist nur ein fiktives Beispiel - Kylian Mbappe für 100 Millionen hätte verpflichten können, hätte ich es hingegen sofort getan. Die Chance wäre einfach ziemlich groß, ihn irgendwann gewinnbringend abzugeben."