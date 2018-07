Bundesliga-Testspiele heute live: Ergebnisse, Liveticker, Livestream und Partien

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid

Am Mittwoch bestreiten sechs Bundesligisten Testspiele in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Während Bayer 04 Leverkusen sein erstes Testspiel gegen einen Kreisligisten absolviert, trifft der FC Augsburg in Bad Wörishofen auf den FC Middlesbrough.

Hier gibt es alle Testspiele der Bundesligisten vom Mittwoch im Überblick.

Bundesliga: Testspiele am Mittwoch im Überblick

Bayer 04 Leverkusen - SV Roßbach/Verscheid (18 Uhr)

Zum 50-Jährigen Bestehen des Kreisligisten SV Roßbach/Verscheid hat sich ein Bundesligist im Wiedbachtal angekündigt. Bayer Leverkusen wird beim Amateurklub sein erstes Testspiel in der Vorbereitung bestreiten. In der kommenden Woche folgen weitere Testkicks gegen die Sportfreunde Siegen (21. Juli) und den Wuppertaler SV (24. Juli). Vom 29 Juli bis zum 5. August bezieht die Werkself ihr Trainingslager in Zell am See.

VfB Stuttgart - FV Illertissen (18.30 Uhr)

Während die Schwaben gerade erst in die Vorbereitung gestartet sind, hat die Saison für den FV Illertissen schon wieder begonnen. Am vergangenen Freitag verlor der Regionalligist in Unterzahl seinen Saisonauftakt in Schweinfurt.

FC Augsburg - FC Middlesbrough (18.30 Uhr)

Der FC Augsburg hat bereits am vergangenen Samstag seinen Testspielauftakt hinter sich gebracht und gegen die Würzburger Kickers mit 2:0 gewonnen. Am Mittwoch trifft die Baum-Truppe in Bad Wörishofen auf den englischen Zweitligisten Middlesbrough. Via Facebook und YouTube bietet der Verein einen kostenlosen Livestream zum Spiel an.

VfL Wolfsburg gegen Norwich City (18 Uhr)

Das Testspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Norwich City überträgt der TV-Sender Sport1. Die Übertragung aus Barsinghausen beginnt um 17.55 Uhr.

1. FC Nürnberg - Regionalauswahl (19 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - FC Wegberg-Beeck (19 Uhr)

