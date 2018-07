FC Schalke 04 - Transfers in der Sommerpause 2018: Mascarell, Serdar - Neuzugänge und Abgänge von S04

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Der FC Schalke 04 war bereits sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Neben den ehemaligen Mainzer Suat Serdar zählen auch Omar Mascarell und Salif Sane zu den Zugängen in dieser Transferperiode. Zudem kommen vier Spieler zurück, die im vergangenen Jahr verliehen waren.

Mit 21 Punkten Rückstand auf den FC Bayern München, wurde Schalke 04 in der abgelaufenen Saison Vize-Meister. Im DFB-Pokal verloren sie gegen den späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt im Halbfinale.

FC Schalke 04 - Transfers: Die fixen Neuzugänge von S04

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Suat Serdar 1. FSV Mainz 05 11 Millionen Euro Omar Mascarell Real Madrid 10 Millionen Euro Salif Sane Hannover 96 7 Millionen Euro Steven Skrzybski 1. FC Union Berlin 3,5 Millionen Euro Mark Uth TSG Hoffenheim ablösefrei Haji Wright SV Sandhausen Leih-Ende Johannes Geis FC Sevilla Leih-Ende Benedikt Höwedes Juventus Turin Leih-Ende Donis Avdijaj Roda JC Kerkrade Leih-Ende

FC Schalke 04: Serdar teuerster Neuzugang dieses Jahres

Alter: 21 Jahre

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Mit Suat Serdar haben die Schalker einen jungen und talentierten Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 21-Jährige kam in der Saison 2017/2018 auf 25 Bundesligaspiele und drei DFB-Pokalspiele für den 1. FSV Mainz 05. Dabei erzielte er drei Tore.

Beim 1. FSV Mainz 05 durchlief Serdar die Jugendmannschaften, ehe er 2015 mit einem Profivertrag ausgestattet wurde.

Sein erstes Spiel bestritt der Deutsch-Türke am 5. Spieltag in der Saison 2015/2016 im Heimspiel gegen Hoffenheim.

Für die Mainzer bestritt Serdar 45 Bundesligaspiele und fünf Partien im DFB-Pokal sowie vier in der Europa League.

© getty

Omar Mascarell: Schalke verpflichtet Real-Spieler

Alter: 25 Jahre

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Mascarell konnte bereits Bundesligaerfahrung sammeln. Zur Saison 2016/2017 unterzeichnete er einen Vertrag über drei Jahre bei Eintracht Frankfurt. Dort gewann er zuletzt den DFB-Pokal mit den Frankfurtern gegen den FC Bayern München.

Real Madrid hatte eine Rückkauf-Option über vier Millionen Euro, welche die Königlichen nach der Saison 2018 in Anspruch nahmen. Anschließend verkaufte Real Madrid den 25-jährigen weiter für zehn Millionen Euro zu den Königsblauen.

© getty

FC Schalke 04: Salif Sane kommt aus Hannover

Alter: 27 Jahre

Position: Verteidigung

Vertrag bis: 30.06.2022

Die Profikarriere von Sane begann 2010 beim franzözischen Fußballverein Girondins Bordeaux. Dort gab er sein Profi-Debüt gegen Stade Rennes.

2013 wechselt der Senegalese in die Bundesliga zu Hannover 96. Dort wurde er wegen erneutem Fehlverhalten zu Beginn der Saison 2014/2015 aus dem Kader gestrichen. Am 13 Dezember kehrte Sane beim Spiel gegen den SV Werder Bremen wieder in die Mannschaft der Hannoveraner zurück.

Insgesamt spielte er fünf Spielzeiten bei den Mainzern. Als Innenverteidiger erzielte er zehn Tore in 100 Bundesligaspielen. Im DFP-Pokal kam er auf acht Einsätze und zwei Tore.

© getty

Steven Skrzybski wechselt aus Berlin zu Schalke 04

Alter: 25

Position: Angriff

Vertrag bis: 30.06.2021

Steven Skrzybski ist ein echtes Berliner Eigengewächs. Er kam 2001 in die E-Jugend des 1. FC Union Berlin. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften. 2010 feierte der damals 18-Jährige sein Debüt in der 2. Liga.

In der abgelaufenen Spielzeit schoss der Flügelspieler 14 Tore in 29 Spielen. "Ich kann gut einordnen, was es bedeutet, von einem Zweitligisten zu einer Champions-League-Mannschaft zu wechseln", sagt Skrzybski in einem Interview des Kicker. "Das heißt aber nicht, dass ich hierhergekommen bin, um mir das Stadion anzugucken und nach einer gewissen Zeit wieder zu gehen. Ich will meine Chance nutzen, wenn ich sie bekomme."

Schalke-Transfers: Mark Uth kommt aus Hoffenheim

Alter: 26 Jahre

Position: Angriff

Vertrag bis: 30.06.2022

Mark Uth spielte eine gute letzte Saison bei den Hoffenheimern. In 31 Bundesligapartien erzielte er 14 Tore und bereitete acht Tore vor. Seit 2015 spielt der Stürmer in der Bundesliga.

© getty

Schalkes Rückkehrer Haji Wright in die U23?

Alter: 20

Position: Angriff

Vertrag bis: 30.06.2020

Der US-Amerikaner Wright wurde letztes Jahr in die zweite Spielklasse zum SV Sandhausen verliehen. Dort kam er nach gutem Beginn lediglich auf ein Tor in 15 Einsätzen.

Aktuell ist nicht sicher, ob der 20-Jährige bleibt. Angeblich hat der 1.FC Union Berlin Interesse, den Amerikaner zu verpflichten. Eine Leihe könnte dann die logische Folge sein. Sollte Wright auf Schalke bleiben, wird er wahrscheinlich seinen Platz im Team der U23-Mannschaft finden müssen.

FC Schalke 04: Leih-Ende von Geis

Alter: 24 Jahre

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2019

Für die Saison 2017/2018 wurde Geis an Sevilla verliehen. Dort kam der defensive Mittelfeldspieler allerdings nur wenig zum Zug. Insgesamt 20 Spiele bestritt Geis in der vergangenen Spielzeit für die Spanier. Dabei schoss er keine Tore. Lediglich eine Torvorlage konnte der Deutsche für sich verbuchen.

Christian Heidel zeigt sich dennoch zuversichtlich. "Johannes sieht nach seiner Rückkehr aus Spanien topfit aus. Er spricht in den höchsten Tönen von Sevilla, auch wenn er dort nicht regelmäßig gespielt hat", sagte Heidel und fügte an: "Aber Fakt ist: Er muss in dieser Saison spielen. Der Junge ist 24 Jahre alt und braucht Wettkampfpraxis."

© getty

Benedikt Höewdes kommt von Juve zurück zu Schalke

Alter: 30 Jahre

Position: Verteidigung

Vertrag bis: 30.06.2020

Benedikt Höwedes ist nach fast einem Jahr wieder beim FC Schalke 04. Der Ex-Weltmeister war in der vorigen Spielzeit nach Italien zu Juventus Turin verliehen worden. Der Abstecher in die Serie A verlief jedoch auch aufgrund von Verletzungen - nicht nach Plan für Höwedes. In Turin kam er nur auf drei Einsätze, dabei erzielte er ein Tor.

Ob der 30-Jährige wieder zu den Knappen zurückkehrt ist noch unklar. "Beide Seiten haben ein Interesse daran, dass er sich sportlich verändert", sagte Sportvorstand Heidel. "Er wird völlig normal behandelt. Er hat ja noch einen Vertrag bei uns. Aber beide Seiten haben ein Interesse daran, dass wir getrennte Wege gehen."

© getty

Donis Avdijaj: Talent wieder in Schalkes Kader

Alter: 21 Jahre

Position: Angriff

Vertrag bis: 30.06.2019

Der Vorjahres-Leihspieler Avdijaj spielt auch in dieser Saison wohl keine Rolle für Domenico Tedesco. Zu Beginn der Vorbereitung sortierten die Schalker den 21-Jährigen in die U23 aus.

Bei seinen letztjährigen Klub, Roda JC Kerkrade schoss er drei Tore in elf Erdivse-Partien.

FC Schalke 04 - Abgänge: Diese Spieler verlassen S04

Spieler Neuer Verein Ablöse Coke UD Levante 1,5 Millionen Euro Luke Hemmerich Erzgebirge Aue ? Leon Goretzka FC Bayern München ablösefrei Max Meyer Vereinslos - Marko Pjaca Juventus Turin Leih-Ende

Die Abgänge von Leon Goretzka und Max Meyer waren schon relativ früh bekannt. Sportlich gesehen ist Goretzka wohl der größte Verlust. Diesen versuchen die Knappen mit den Neuzugängen Serdar und Mascerall zu kompensieren.

Das dürften aber nicht die einzigen Abgänge dieser Transferperiode sein, wie Christian Heidel auf der Vereinshomepage berichtet. "Dass der Kader momentan noch ein bisschen zu groß ist, ist jedem bewusst", sagte der Manager. "Jeder weiß, dass Domenico am liebsten mit einem kleinen, straffen Kader arbeitet. Jeder Spieler muss die Möglichkeit haben, in die Mannschaft zu rutschen. Ich will nicht ausschließen, dass es in den kommenden Wochen vielleicht noch den einen oder anderen Abgang geben könnte."