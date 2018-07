FC Schalke 04 gegen FC Southampton: Das Testspiel legal im Livestream sehen

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Southampton World Cup Uruguay -

Frankreich (Highlights) World Cup Brasilien -

Belgien (Highlights) World Cup Schweden -

England (Highlights) World Cup Russland -

Kroatien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG

Am Donnerstag absolviert der FC Schalke 04 ein Testspiel gegen den FC Southampton. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel legal im Livestream sehen könnt.

Schalke hat seine Vorbereitung am 1. Juli begonnen, vier Tage später steht der erste Test auf dem Programm.

Wo kann ich Schalke gegen Southampton im Livestream sehen?

Schalke befindet sich vom 2. bis 12. Juli auf einer Reise in China. In diesem Kontext testet Königsblau am 05.07. im Kunshan Sports Centre Stadium in Kunshan gegen Southampton.

Die Partie wird um 14.05 Uhr angepfiffen und wird live auf DAZN übertragen.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben Live-Fußball auch die US-Ligen NFL, NBA und MLB im Programm hat. Außerdem zeigt DAZN Darts-Events, Beachvolleyball und ausgewählte Box-Highlights. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach kostet ein Abonnement 9,99 Euro im Monat. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

© getty

Schalkes Testspiele in der Sommerpause

Datum Gegner Austragungsort 5. Juli FC Southampton Kunshan 11. Juli Hebei China Fortune FC Langfang 21. Juli Schwarz-Weiß Essen Stadion Uhlenkrug 29. Juli FC Erzgebirge Aue Erzgebirgsstadion

Schalke: Vorbereitung und Bundesliga-Start

Die Mannschaft von Schalke 04 wird sich vom 29. Juli bis 6. August im österreichischen Mittersill auf die neue Saison vorbereiten. Am 12. August eröffnet Schalke die Saison mit dem Schalk-Tag.

Der erste Bundesliga-Spieltag findet am Wochenende um den 25. und 26. August statt. Schalke trifft zum Auftakt auf den VfL Wolfsburg.