BVB-News und -Gerüchte: Dortmund bestätigt! Andre Schürrle verhandelt mit anderem Klub

Andre Schürrle verhandelt derzeit mit einem anderen Klub. Das bestätigte der BVB via Twitter. Außerdem: Die Stimmen zum 1:0-Sieg gegen Manchester City. Hier findet ihr alles rund um Borussia Dortmund.

Andre Schürrle verhandelt mit einem anderen Klub

Wie der BVB via Twitter im Rahmen des ICC-Spiels gegen Manchester City bekanntgab, steht Schürrle in Verhandlungen mit einem möglichen neuen Arbeitgeber.

So erklärte die Borussia, dass der Außenstürmer nicht im Kader für die Partie gegen den englischen Meister stand.

Schürrle war zwar im Stadion, fliegt am Samstagmorgen jedoch zurück nach Deutschland, um dort "Sondierungsgespräche mit konkretem Hintergrund" zu führen. "Wir haben mit ihm offen die Situation besprochen, dass wir auf den Positionen sehr viele Optionen haben, dass die Planungen auch in eine andere Richtung gehen", wird Sportdirektor Michael Zorc in der WAZ zitiert.

Einen zuletzt in den Medien diskutierten Tausch mit Wilfried Zaha von Crystal Palace wird es wohl nicht geben. "Wir haben ihn (Schürrle, Anm. d. Red.) eher auf der Seite gesehen", erklärte Zorc.

Lucien Favre zum 1:0 Sieg gegen City: "Es war ein guter Test"

Auch ohne Schürrle gewann der BVB in der Nacht auf Samstag im ICC gegen Manchester City. Trainer Lucien Favre stimmte der erste Test im Rahmen der USA-Reise positiv. "Wir haben einige gute Kombinationen gehabt, und wir wagen uns nach vorne zu spielen", sagte der Schweizer im Anschluss an die Partie.

© getty

Ex-Kapitän Marcel Schmelzer, der wie alle Dortmunder mit Ausnahme von Marwin Hitz, der durchspielte, 45 Minuten ran durfte, schlug in dieselbe Kerbe: "Ich denke, dass wir uns ganz gut verkauft haben. Es ist nach dem zweiten oder dritten Tag noch immer etwas schwierig wegen des Jetlags, aber wir haben als Mannschaft schon viel von dem umgesetzt, was der Trainer von uns sehen wollte."

Der BVB war am Mittwoch in den USA gelandet. Für die Borussia geht es am Sonntag direkt weiter, wenn das Team auf den ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool trifft.

BVB: Die Testspiele der Vorbereitung